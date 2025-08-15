Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai thanh niên sinh năm 2005, 2006 báo chuyển khoản thành công, người phụ nữ kiểm tra tài khoản ngân hàng, sau đó báo công an

15-08-2025 - 20:04 PM | Smart Money

Nguyễn Hữu Nam (trái) và Lê Nhựt Quang (phải)

Nguyễn Hữu Nam (trái) và Lê Nhựt Quang (phải)

Kiểm tra tài khoản nhưng mãi không thấy tiền về, người phụ nữ biết bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Khoảng 16h30 phút ngày 09/8/2025, Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của chị Trương Thị Mỹ Lệ (SN 1995) thường trú tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng về vụ việc chị bị 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, vào khoảng 11h00 cùng ngày, khi chị Lệ đang bán cơm tại thôn 8, xã Nhân Cơ thì có 02 thanh niên đi xe mô tô đến quán để mua cơm. Trong lúc thanh toán, các đối tượng nói cần rút thêm 700.000 đồng tiền mặt nên đề nghị chuyển khoản tiền cơm và 700.000 đồng cho chị Lệ để lấy tiền mặt và được chị Lệ đồng ý và đưa mã QR cho đối tượng chuyển khoản. Sau đó các đối tượng giả vờ thao tác trên điện thoại, rồi đưa màn hình "đã chuyển 780.000 đồng" cho chị Lệ xem sau đó rời đi. Đến chiều, kiểm tra tài khoản không thấy tiền về, chị Lệ mới biết bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã tiến hành xác minh và xác định được 02 đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Hữu Nam (SN 2005) thường trú tại xã Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk và Lê Nhựt Quang (SN 2006) thường trú tại xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long. Cả hai khai nhận trong ngày 09/8 đã thực hiện sáu vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả chuyển khoản, chiếm đoạt tổng cộng 3,1 triệu đồng của 06 người dân ở các xã Quảng Tín, Nhân Cơ.

Công an xã Nhân Cơ khuyến cáo, đây là thủ đoạn lừa đảo tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng tâm lý tin tưởng vào hình ảnh giao dịch hoặc sự vội vàng của người bán hàng để chiếm đoạt tài sản. Người dân tuyệt đối không giao hàng hoặc đưa tiền chỉ dựa trên hình ảnh chuyển khoản, cần kiểm tra tài khoản nhận tiền trước khi giao dịch. Khi phát hiện bị lừa, cần lưu giữ toàn bộ thông tin, hình ảnh, số điện thoại liên quan và báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao đã có sinh trắc học, nhiều ngân hàng yêu cầu xác thực thêm OTP, Soft Token?

Vì sao đã có sinh trắc học, nhiều ngân hàng yêu cầu xác thực thêm OTP, Soft Token? Nổi bật

Nhiều người chuyển nhầm tiền ủng hộ Cuba vào tài khoản cá nhân: Ngân hàng lên tiếng

Nhiều người chuyển nhầm tiền ủng hộ Cuba vào tài khoản cá nhân: Ngân hàng lên tiếng Nổi bật

Từng nợ thẻ tín dụng hơn 500 triệu, mất tới 6 năm để trả hết, người phụ nữ U40 thẳng thắn: "Chẳng có gì phải xấu hổ"

Từng nợ thẻ tín dụng hơn 500 triệu, mất tới 6 năm để trả hết, người phụ nữ U40 thẳng thắn: "Chẳng có gì phải xấu hổ"

20:01 , 15/08/2025
Nhận được tiền chuyển khoản: Ngân hàng lớn cảnh báo không chuyển trả lại trong trường hợp sau

Nhận được tiền chuyển khoản: Ngân hàng lớn cảnh báo không chuyển trả lại trong trường hợp sau

19:02 , 15/08/2025
Người giàu chỉ cách đầu tư và sở hữu biệt thự gần 100 tỷ: "Không bao giờ dùng tiền mặt 100% để mua, nên vay ngân hàng"

Người giàu chỉ cách đầu tư và sở hữu biệt thự gần 100 tỷ: "Không bao giờ dùng tiền mặt 100% để mua, nên vay ngân hàng"

18:58 , 15/08/2025
Vì sao bạn làm mãi vẫn không giàu? Lỗi ở cách tiêu tiền này!

Vì sao bạn làm mãi vẫn không giàu? Lỗi ở cách tiêu tiền này!

17:54 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên