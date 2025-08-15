Hai thanh niên sinh năm 2005, 2006 báo chuyển khoản thành công, người phụ nữ kiểm tra tài khoản ngân hàng, sau đó báo công an

Khoảng 16h30 phút ngày 09/8/2025, Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của chị Trương Thị Mỹ Lệ (SN 1995) thường trú tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng về vụ việc chị bị 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, vào khoảng 11h00 cùng ngày, khi chị Lệ đang bán cơm tại thôn 8, xã Nhân Cơ thì có 02 thanh niên đi xe mô tô đến quán để mua cơm. Trong lúc thanh toán, các đối tượng nói cần rút thêm 700.000 đồng tiền mặt nên đề nghị chuyển khoản tiền cơm và 700.000 đồng cho chị Lệ để lấy tiền mặt và được chị Lệ đồng ý và đưa mã QR cho đối tượng chuyển khoản. Sau đó các đối tượng giả vờ thao tác trên điện thoại, rồi đưa màn hình "đã chuyển 780.000 đồng" cho chị Lệ xem sau đó rời đi. Đến chiều, kiểm tra tài khoản không thấy tiền về, chị Lệ mới biết bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã tiến hành xác minh và xác định được 02 đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Hữu Nam (SN 2005) thường trú tại xã Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk và Lê Nhựt Quang (SN 2006) thường trú tại xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long. Cả hai khai nhận trong ngày 09/8 đã thực hiện sáu vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả chuyển khoản, chiếm đoạt tổng cộng 3,1 triệu đồng của 06 người dân ở các xã Quảng Tín, Nhân Cơ.

Công an xã Nhân Cơ khuyến cáo, đây là thủ đoạn lừa đảo tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng tâm lý tin tưởng vào hình ảnh giao dịch hoặc sự vội vàng của người bán hàng để chiếm đoạt tài sản. Người dân tuyệt đối không giao hàng hoặc đưa tiền chỉ dựa trên hình ảnh chuyển khoản, cần kiểm tra tài khoản nhận tiền trước khi giao dịch. Khi phát hiện bị lừa, cần lưu giữ toàn bộ thông tin, hình ảnh, số điện thoại liên quan và báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng