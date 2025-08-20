Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét khẩn cấp phát hiện 10.000 tờ rơi cho vay tiền, công an tiến hành phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng

20-08-2025 - 19:31 PM | Smart Money

Tại cơ quan Công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng.

Cụ thể, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên, sinh năm 1993; Trần Hồng Quân, sinh năm 1991 (cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Đối tượng và tang vật vụ án

Đây là nhóm tội phạm tín dụng đen, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để kiểm soát hoạt động vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây; chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Phương thức thủ đoạn của chúng là: Sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, TilToK,…) để đưa ra nhiều quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ, không ảnh hưởng đến công việc, gia đình…

Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Ngày 17/8/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 07 đối tượng, gồm: Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh, sinh năm 1995, trú tại phường Lưu Kiếm, Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1991, trú tại phường An Biên, Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1998, trú tại phường Kinh Môn, Nguyễn Long Dương, sinh năm 2000, trú tại phường Lưu Kiếm, Trần Văn Thắng, sinh năm 1994, trú tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng. Quá trình khám xét đã thu giữ 01 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 03 xe môtô, 01 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tang vật thu giữ

Tại cơ quan Công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng. Hiện Phòng Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định. 


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

