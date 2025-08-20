Nhận cuộc gọi báo có đơn hàng, nữ sinh liền chuyển khoản 20 triệu đồng nhưng vẫn "chưa đủ", phải nhờ bố nộp thêm 50 triệu

Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Cần Thơ giải cứu thành công một nữ sinh sập bẫy thủ đoạn “bắt cóc online”.

Trước đó, một người dân ở phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ đến trình báo: đầu giờ chiều ngày 11 tháng 7 vừa qua, ông có đưa con gái vừa tốt nghiệp Đại học đến một siêu thị trên địa bàn thành phố dự sinh nhật, nhưng chỉ 2 giờ sau, con gái điện thoại về cầu cứu và gửi tài khoản Zalo để ông kết bạn.

Người đàn ông cho biết: "Tôi điện cho số Zalo đó thì đối tượng bắt máy và thông báo cho tôi biết đã bắt giữ con tôi đồng thời yêu cầu tôi chuẩn bị 50 triệu để chuyển khoản vào số tài khoản mà họ đưa để chuộc con, nếu không thực hiện theo sẽ bán con tôi qua Campuchia".

Xác định tính chất vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự báo cáo và được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự huy động lực lượng chia làm nhiều mũi phối hợp Công an các phường trung tâm khẩn trương xác minh, truy tìm bị hại. Đến hơn 23 giờ ngày 11 tháng 7, lực lượng làm nhiệm vụ tìm được nữ sinh tại một khách sạn ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Bị hại cho biết, vào chiều ngày 10 tháng 7, có người điện thoại thông báo đơn hàng rồi cho số điện thoại kết bạn Zalo để gọi video call. Tưởng thật nữ sinh làm theo thì bên kia là người mặc sắc phục Công an nói em có liên quan đến một đường dây ma túy và rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu bị hại cài ứng dụng Zoom, mở camera, chia sẻ màn hình, đồng thời để chứng minh trong sạch phải chuyển tiền cho chúng nếu không sẽ bị bắt giam. Hoảng sợ, nữ sinh mượn tiền người thân và bán hết trang sức để chuyển khoản cho đối tượng tổng cộng hơn 20 triệu nhưng không được buông tha.

Nữ sinh này chia sẻ: "Nó báo với em là không đủ, nó kêu em chứng minh thêm, em nói không có cách nào chứng minh thêm được hết, rồi nó kêu em kiếm khách sạn hay nhà nghỉ gần nhất. Xong vô nhà nghỉ nó kêu em giả dạng bị bắt cóc để đòi tiền gia đình. Sau đó nó hướng dẫn em cách quay video, nó đọc cho em nhắn để gửi cho gia đình và không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của ai".

Trung tá Trịnh Phi Hùng, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Cần Thơ lưu ý về đặc điểm của loại tội phạm này: "Đối tượng thao túng tâm lý nạn nhân kết hợp với công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo. Ban đầu là đưa ra thông tin giả rồi đe dọa khiến nạn nhân hoang mang, mất bình tĩnh. Sau đó là yêu cầu nạn nhân vào khách sạn, cách ly với bên ngoài, gia đình, tắt hoặc không nghe điện thoại rồi liên tục gây áp lực nếu nạn nhân không làm theo sẽ bị bắt, từ đó nạn nhân chỉ làm theo cảm xúc mà không theo lý trí".

Qua vụ việc này, Trung tá Trịnh Phi Hùng khuyến cáo: Cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi gặp trường hợp này có thể nghĩ ngay là có dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Khi có người điện thoại thông báo bị truy tố, có lệnh bắt,…người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền; không tự cách ly, vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng.

Đối với gia đình khi nhận thông tin con em bị bắt cóc thì cần liên hệ cơ quan Công an để phối hợp và được hướng dẫn, không làm theo yêu cầu của đối tượng.

Theo Trang TTĐT Công an Thành phố Cần Thơ