Điện thoại đột ngột khởi động lại, tự động cài đặt ứng dụng lạ: Người phụ nữ kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bị trừ tiền, 800 triệu "không cánh mà bay"

Vào tối ngày 10/10/2025, bà Lý (người Trung Quốc) nhận được một cuộc gọi quốc tế hiển thị từ Hà Lan, với giọng nói nhẹ nhàng tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của TikTok.

Người này thông báo rằng tài khoản livestream của bà sắp hết thời gian dùng thử miễn phí, và nếu không hủy đăng ký kịp thời, hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ tài khoản ngân hàng đã liên kết.

Lo sợ rằng có thể mình từng vô tình bấm nhầm khi sử dụng điện thoại, bà Lý vội làm theo hướng dẫn. Đối tượng gửi cho bà một đường link “chính thức”, dẫn đến một trang web được thiết kế giống hệt giao diện thật của nền tảng TikTok.

Bà được yêu cầu điền thông tin cá nhân gồm họ tên, số chứng minh thư và tài khoản. Khi thấy màn hình hiển thị “hợp đồng dùng thử” trùng khớp với lời người gọi, bà càng tin rằng đây là nhân viên thật.

Sau đó, “nhân viên chăm sóc khách hàng” tiếp tục hướng dẫn bà bật VPN và thực hiện thao tác trên một giao diện tiếng Anh khó hiểu. Điện thoại của bà đột ngột tắt màn hình và khởi động lại, rồi tự động cài thêm một ứng dụng có tên “Qingsongban” (tạm dịch: Dễ dàng xử lý).

Lúc này, một người khác gọi video đến, đeo thẻ nhân viên, nói năng chuyên nghiệp và hướng dẫn bà mở ứng dụng ngân hàng và nhập “một đoạn mã hệ thống”.

Tin lời, bà nhập dãy số “198.198” trên ứng dụng ngân hàng. Vài giây sau, toàn bộ 207.000 nhân dân tệ (hơn 770 triệu đồng) trong tài khoản bị chuyển sạch.

Thấy tài khoản bị trừ tiền, bà Lý hoảng sợ. Nhưng đối tượng vẫn chưa dừng lại – hắn tiếp tục gọi lại, nói cần “xác nhận đóng dịch vụ tự động gia hạn” và yêu cầu bà soạn tin nhắn gửi đến tổng đài ngân hàng 95588. Tin rằng đây là bước xác nhận cuối cùng, bà làm theo. Chỉ ít phút sau, tiền tiếp tục bị rút từng khoản nhỏ.

Rất may, chồng bà phát hiện kịp thời và báo cảnh sát. Lực lượng phòng chống lừa đảo nhanh chóng vào cuộc, truy vết dòng tiền. Đến nay, 192.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) đã được thu hồi, phần còn lại vẫn đang điều tra.

Theo Toutiao