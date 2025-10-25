Người hay đổi ngoại tệ cần lưu ý, kẻo bị phạt đến cả trăm triệu đồng, tịch thu ngoại tệ

Mới đây, Báo Pháp luật TP dẫn tin Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh Kinh tế Công an TP vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng HPH và bà LCT (TP Đà Nẵng) về hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Theo đó, Hiệu vàng HPH bị phạt số tiền 30 triệu đồng, bà LCT bị phạt 15 triệu đồng. Đồng thời, công an tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Công an lưu ý, theo quy định chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thu đổi ngoại tệ.

Mọi hành vi tự ý mua bán tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng An ninh kinh tế - Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về quản lý ngoại hối, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân có ngoại tệ tiền mặt được quyền bán cho các ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối và các tổ chức kinh tế được phép hoạt động đại lý thu đổi ngoại tệ.

Với các đại lý thu đổi ngoại tệ, theo quy định chỉ được mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân nhưng không được phép bán USD ngược lại cho người dân.

Chỉ trừ các đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân mang hộ chiếu nước ngoài khi xuất cảnh theo quy định.

Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích chính đáng theo quy định.

Cụ thể là học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, thăm viếng, trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài, trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài, chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài, chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài, chuyển tiền một chiều cho nhu cầu hợp pháp khác.

Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, ngân hàng có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của người dân để thanh toán cho các giao dịch căn cứ theo nhu cầu thực tế và hợp lý của từng giao dịch. Do đó, người dân có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ, chứng từ với giao dịch thực tế nhằm đảm bảo việc mua ngoại tệ đúng mục đích và phù hợp quy định.

Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP nêu rõ:

Phạt cảnh cáo đối với hành vi: Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đối ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

Phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với hành vi: Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đối ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đối ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

Phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với hành vi: Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)

Phạt tiền 80-100 triệu đồng đối với hành vi: Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương).

Ngoài ra, còn có hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam trong một số trường hợp...