Dùng thẻ tín dụng thanh toán hơn 1 tỷ đồng, còn nợ hơn 50 triệu không trả, một người bị ngân hàng khóa thẻ vĩnh viễn và kiện ra tòa

Ngày 12/9/2025, Tòa án nhân dân Khu vực 3 (TP. Đà Nẵng) mở phiên xét xử công khai vụ án "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" giữa Ngân hàng TMCP T và bị đơn ông N.M.H (sinh năm 1981, TP. Đà Nẵng). Dù đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần, bị đơn vẫn vắng mặt không lý do, nên vụ án được xét xử vắng mặt theo quy định.

Theo hồ sơ, ngày 20/8/2022, Ngân hàng TMCP T phát hành cho ông N.M.H thẻ tín dụng quốc tế, với hạn mức sử dụng 50 triệu đồng, mục đích phục vụ chi tiêu, thanh toán cá nhân. Hợp đồng quy định lãi suất cho vay trong hạn 33,6%/năm, lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạn (tương đương 50,4%/năm).

Sau khi được cấp tín dụng, từ tháng 8/2022 đến tháng 1/2025, ông H. đã sử dụng thẻ để thanh toán nhiều giao dịch với tổng số tiền hơn 1,28 tỷ đồng. Trong thời gian này, ông H. đã thanh toán cho ngân hàng hơn 1,25 tỷ đồng, gồm 1,22 tỷ tiền gốc và hơn 13,8 triệu đồng tiền lãi, phí. Tuy nhiên, đến tháng 2/2025, ông H. bắt đầu vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Ngân hàng đã nhiều lần liên hệ, gửi thông báo yêu cầu thanh toán nhưng ông H. không hợp tác, buộc ngân hàng phải khóa thẻ vĩnh viễn và tiến hành khởi kiện.

Tại thời điểm khóa thẻ (ngày 4/2/2025), ông H. còn nợ 52,52 triệu đồng, trong đó nợ gốc 48,5 triệu, nợ lãi trong hạn hơn 4 triệu đồng. Đến khi khởi kiện (ngày 12/9/2025), tổng số nợ tạm tính đã lên 67,19 triệu đồng, bao gồm nợ gốc, lãi giao dịch và lãi quá hạn. Ngân hàng đề nghị Tòa buộc ông H. phải thanh toán toàn bộ số tiền này, đồng thời tiếp tục chịu lãi phát sinh cho đến khi trả hết nợ theo hợp đồng tín dụng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3 – Đà Nẵng cho rằng, quá trình tố tụng của Tòa án đảm bảo đúng quy định; việc ông H. vắng mặt dù được triệu tập hợp lệ là tự từ bỏ quyền tham gia tố tụng. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ngân hàng.

Hội đồng xét xử nhận định, hợp đồng tín dụng được ký kết hợp pháp; ông H. đã nhận và sử dụng khoản tín dụng nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn, vi phạm quy định của Bộ luật Dân sự và Luật các Tổ chức tín dụng. Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng bị đơn không phản hồi, vì vậy yêu cầu khởi kiện là có căn cứ.

Căn cứ vào các chứng cứ, Tòa tuyên buộc ông N.M.H phải trả cho Ngân hàng TMCP T tổng số tiền 67,18 triệu đồng, trong đó nợ gốc 48,5 triệu đồng, lãi giao dịch 4 triệu đồng, lãi quá hạn 14,6 triệu đồng. Bị đơn tiếp tục phải trả lãi phát sinh theo hợp đồng cho đến khi tất toán khoản nợ.

Ngoài ra, ông H. còn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm hơn 3,3 triệu đồng, trong khi ngân hàng được hoàn lại hơn 1,59 triệu đồng tiền tạm ứng án phí.

Vụ việc thêm một lần nữa cho thấy, việc sử dụng thẻ tín dụng mà không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán không chỉ dẫn đến nợ xấu, mất uy tín tín dụng, mà còn có thể bị khởi kiện ra tòa, chịu cả trách nhiệm dân sự lẫn chi phí phát sinh kéo dài. Chỉ một khoản chậm trả vài chục triệu cũng có thể khiến dư nợ tăng nhanh, bị khóa thẻ, ghi nhận nợ xấu trên CIC và mất khả năng vay vốn trong tương lai.

Thẻ tín dụng nên được xem như một hình thức tạm ứng ngắn hạn, không phải “nguồn vốn bổ sung dài hạn” cho tiêu dùng. Người dùng cần theo dõi kỹ hạn thanh toán, lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và chỉ chi trong khả năng chi trả, tránh để một khoản nợ nhỏ trở thành gánh nặng pháp lý giống như trường hợp trên, khi từ một khách hàng sử dụng thẻ tín dụng thường xuyên và trả đầy đủ trong hơn 2 năm, cuối cùng lại vướng vào kiện tụng chỉ vì không trả được 50 triệu còn lại.



