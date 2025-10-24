Mở điện thoại kiểm tra khẩn cấp: Nếu thấy có 7 loại tin nhắn này, hãy xóa ngay lập tức!
Dưới đây là những kiểu tin nhắn SMS, Zalo, Messenger... cần xóa khỏi điện thoại để đảm bảo an toàn.
Các tin nhắn chứa thông tin cá nhân nhạy cảm như số Căn cước công dân (CCCD), địa chỉ nhà, hoặc hồ sơ y tế là những dữ liệu cực kỳ nguy hiểm. Trong trường-hợp điện thoại bị mất cắp hoặc hình ảnh lưu trữ bị rò rỉ, những thông tin này có thể bị kẻ xấu lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Đặc biệt, tội phạm công nghệ cao thường nhắm vào hình ảnh thẻ CCCD gắn chip. Mã QR và chip điện tử trên thẻ chứa rất nhiều thông tin cá nhân quan trọng. Kẻ gian có thể sử dụng hình ảnh này để đăng ký tài khoản ngân hàng, vay tiền qua các ứng dụng (app), đăng ký mã số thuế ảo, hoặc đăng ký số điện thoại trả sau... cùng nhiều thủ đoạn tinh vi khác để trục lợi.
Tin nhắn chứa thông tin đăng nhập (Username/Password)
Việc lưu trữ tên đăng nhập và mật khẩu trong tin nhắn chẳng khác nào trao "chìa khóa" vào nhà cho kẻ trộm. Nếu điện thoại bị xâm nhập, kẻ gian có thể dễ dàng chiếm quyền truy cập vào các tài khoản của bạn, từ mạng xã hội cho đến các ứng dụng tài chính quan trọng như ngân hàng, ví điện tử. Vì vậy, hãy xóa ngay những tin nhắn chứa nội dung tối quan trọng này.
Tin nhắn chứa thông tin tài khoản ngân hàng
Các tin nhắn chứa số tài khoản, số thẻ, mã CVV, hoặc chi tiết các giao dịch ngân hàng là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng. Nếu điện thoại bị hack hoặc bị mất, những thông tin này có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch gian lận, khiến bạn mất sạch tiền trong tài khoản.
Tin nhắn tạo cảm giác khẩn cấp
Đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo tâm lý phổ biến nhất. Cần xóa ngay những tin nhắn gây áp lực, tạo cảm giác cấp bách như "Tài khoản của bạn sẽ bị khóa nếu không xác thực ngay" hoặc "Bạn đã trúng thưởng một món quà giá trị, hãy nhấp vào đây để nhận". Hầu hết các tin nhắn này đều chứa mã độc hoặc dẫn đến các trang web lừa đảo.
Tin nhắn từ bạn bè nhưng bất thường
Hãy hết sức cảnh giác và kiểm tra kỹ những tin nhắn từ bạn bè, người thân có nội dung lạ, chẳng hạn như nhờ chuyển tiền gấp, vay tiền hoặc yêu cầu gửi mã xác minh (OTP). Rất có thể tài khoản của họ đã bị hack và kẻ gian đang lợi dụng lòng tin của bạn. Cách tốt nhất là liên lạc trực tiếp với họ qua một kênh khác (như gọi điện thoại) để xác minh.
Tin nhắn chứa liên kết hoặc file đính kèm không rõ nguồn gốc
Tuyệt đối không lưu trữ các tin nhắn chứa liên kết (link) lạ, đặc biệt là các link rút gọn, hoặc các file đính kèm không rõ nguồn gốc. Chúng có thể dẫn đến các trang web độc hại được thiết kế để đánh cắp thông tin hoặc cài đặt phần mềm gián điệp vào thiết bị của bạn.
Tin nhắn từ số lạ yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin
Đây là chiêu thức lừa đảo trực tiếp và phổ biến. Bất kỳ tin nhắn nào từ số điện thoại lạ với nội dung yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân đều là lừa đảo. Việc lưu trữ chúng có thể khiến bạn tiếp tục bị làm phiền hoặc vô tình tương tác lại với kẻ gian sau này.
Tin nhắn lừa đảo
Đây là dạng tin nhắn mạo danh các ngân hàng, cơ quan chính phủ, công ty viễn thông... với mục đích yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc nhấp vào các liên kết độc hại. Việc giữ lại chúng trong hộp thư có thể khiến bạn vô tình nhấp phải vào một lúc nào đó mất cảnh giác.
Người dân cần lưu ý:
Kẻ gian thường sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để thao túng tâm lý. Chúng tạo ra cảm giác hoảng sợ bằng cách đe dọa khóa tài khoản, cảnh báo về các khoản phạt nặng, hoặc tạo ra sự cấp bách buộc bạn phải hành động ngay. Mục đích cuối cùng luôn là dẫn dụ nạn nhân nhấp vào đường link độc hại hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm để chiếm đoạt tài khoản.
Để bảo vệ bản thân, người dùng cần xây dựng một "lá chắn" phòng thủ bằng sự thận trọng. Điều quan trọng nhất là không bao giờ vội vàng hành động theo yêu cầu trong tin nhắn. Thay vào đó, hãy bình tĩnh kiểm tra lại nguồn gốc và đối chiếu thông tin với các kênh liên lạc chính thống của tổ chức đó.
Ngoài ra, người dùng tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ, không cung cấp thông tin tài chính hay mật khẩu qua tin nhắn, và không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không đáng tin cậy. Khi nhận được tin nhắn đáng ngờ, quy trình xử lý an toàn nhất là: chụp lại màn hình làm bằng chứng, báo cáo cho cơ quan chức năng, sau đó xóa tin nhắn và chặn số điện thoại của kẻ gửi tin.
