Thấy có 220 triệu đồng chuyển vào tài khoản, người đàn ông kiểm tra thông tin người gửi rồi báo công an

Trước đó, vào lúc 13h50 ngày 23/10/2025, ông N.T.V nhận được số tiền 220 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng Vietcombank (VCB) từ số tài khoản lạ nên đã đến Công an phường Bắc Gianh để trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã tiến hành xác minh, liên hệ với ngân hàng ACB – chi nhánh Quảng Trị để tra soát nội dung, thông tin của chủ tài khoản chuyển nhầm và xác định được người chuyển nhầm là chị L.T.H.P (SN 1992) thường trú tại Khu phố 1, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Sau đó, đơn vị đã liên hệ với chị P, đồng thời, làm các thủ tục cần thiết để hỗ trợ 02 bên chuyển trả lại đầy đủ số tiền trên.

Theo Công an phường Bắc Gianh, qua việc trả lại số tiền 220 triệu đồng cho người chuyển nhầm đã cho thấy tinh thần tự giác tuân thủ pháp luật, nghĩa cử cao đẹp của ông Vũ. Mặc dù đứng trước số tiền lớn nhưng ông Vũ tuyệt đối không nổi lòng tham. Hành động của ông Vũ đã góp phần lan tỏa gương người tốt – việc tốt trong cộng đồng. Đồng thời cũng cho thấy sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của Công an phường Bắc Gianh trong việc giúp đỡ người dân.

Cũng qua sự việc, Công an phường Bắc Gianh khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình từ người lạ nên đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, phòng ngừa trường hợp “mắc bẫy” những chiêu trò lừa đảo của kẻ gian từ việc chuyển tiền nhầm.

Trước đó, ngày 21/10/2025, đại úy Nguyễn Hữu Dũng, cán bộ Công an xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) cũng bất ngờ nhận được khoản tiền 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu nhầm lẫn, với tinh thần trách nhiệm và ý thức nghề nghiệp, đồng chí Dũng đã ngay lập tức báo cáo với Chỉ huy Công an xã Minh Châu, đồng thời chủ động liên hệ với ngân hàng để phối hợp xác minh nguồn gốc số tiền.

Nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, chị Hoàng Thị Thanh Tĩnh hết sức xúc động và cảm ơn Đại úy Nguyễn Hữu Dũng

Sau quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Hoàng Thị Thanh Tĩnh, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Chị Tĩnh cho biết, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền qua điện thoại di động, chị vô tình nhập sai số tài khoản, dẫn đến việc chuyển nhầm số tiền nói trên.

Ngay trong ngày, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng đã trực tiếp đến ngân hàng, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định và hoàn trả 500 triệu đồng cho chị Tĩnh.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Nghệ An