Vì sao tham gia bảo hiểm nhân thọ, sau 2 năm rút tiền, số tiền nhận về gần như bằng 0?

Câu trả lời phụ thuộc vào loại sản phẩm bảo hiểm, thời gian tham gia và mức độ hoàn thành nghĩa vụ đóng phí. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp, nếu hủy hợp đồng trong hai năm đầu, người tham gia rất có thể không nhận được gì, hoặc chỉ được hoàn một khoản rất nhỏ so với số phí đã đóng.

Theo quy định chung của các công ty bảo hiểm, giá trị hoàn lại là khoản tiền mà người tham gia được nhận nếu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Giá trị này thường chỉ hình thành từ cuối năm thứ hai trở đi, với điều kiện người tham gia đóng đầy đủ phí và hợp đồng còn hiệu lực. Nguyên nhân là vì trong hai năm đầu, phần lớn số phí đóng vào được dùng để chi trả cho phí ban đầu, phí rủi ro và phí quản lý hợp đồng, chứ chưa được phân bổ vào quỹ tích lũy hay đầu tư. Chính vì vậy, nếu dừng hợp đồng quá sớm, người mua bảo hiểm gần như "trắng tay", chỉ nhận lại một phần nhỏ phí ban đầu nếu có.

Thực tế, đây là giai đoạn mà các công ty bảo hiểm cần thu hồi chi phí khai thác, thẩm định và phát hành hợp đồng. Các chuyên gia trong ngành thường khuyến nghị, không nên hủy hợp đồng trong hai năm đầu, bởi lúc này người tham gia vừa mất quyền lợi bảo vệ, vừa không được hoàn phí tương xứng. Sau mốc hai năm, khi chi phí ban đầu giảm dần, phần phí bảo hiểm mới được phân bổ nhiều hơn vào quỹ đầu tư, giúp hợp đồng có giá trị hoàn lại thực tế.

Để biết hợp đồng của mình đang có giá trị hoàn lại bao nhiêu, người tham gia có thể xem trong bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm được đính kèm ngay khi ký hợp đồng. Trong bảng này, các cột giá trị hoàn lại ước tính sẽ thể hiện theo từng năm, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi dòng tiền trong hợp đồng. Nếu ở hai năm đầu, giá trị hoàn lại được ghi bằng 0, điều đó có nghĩa hợp đồng chưa hình thành khoản tích lũy nào để hoàn trả. Ngoài ra, người mua bảo hiểm có thể kiểm tra thông tin này qua ứng dụng điện tử, cổng thông tin khách hàng hoặc trực tiếp liên hệ đại lý, tổng đài chăm sóc để được cung cấp con số chính xác nhất.

Đối với những sản phẩm bảo hiểm có yếu tố đầu tư như bảo hiểm liên kết chung hoặc bảo hiểm liên kết đơn vị, khách hàng có thể rút một phần giá trị hoàn lại mà không cần hủy toàn bộ hợp đồng. Tuy nhiên, hành động này sẽ làm giảm quyền lợi bảo hiểm và giảm số tiền bảo vệ. Ngược lại, nếu không rút, phần tiền tích lũy sẽ tiếp tục sinh lãi theo lãi suất công bố định kỳ hoặc kết quả đầu tư của quỹ, giúp giá trị hoàn lại tăng dần theo thời gian.

Cần hiểu rằng, bảo hiểm nhân thọ không phải là kênh đầu tư ngắn hạn. Người tham gia chỉ thực sự nhìn thấy hiệu quả tài chính khi hợp đồng được duy trì đủ dài để tiền tích lũy sinh lãi và tạo giá trị kép. Việc hủy hợp đồng sớm khiến người mua không chỉ mất quyền bảo vệ mà còn chịu thiệt về mặt tài chính. Nhiều khách hàng sau khi nhận giá trị hoàn lại thấp thường cho rằng bị "mất trắng", nhưng thực tế, điều này đã được nêu rõ trong bảng minh họa phí bảo hiểm – nơi thể hiện chi tiết cách phân bổ dòng tiền, các khoản khấu trừ hàng tháng và thời điểm hợp đồng bắt đầu có giá trị hoàn lại.

Trong bảng minh họa, có thể thấy rõ các khoản phí chính như phí ban đầu (phục vụ khai thác, thẩm định, phát hành hợp đồng), phí rủi ro (đảm bảo quyền lợi bảo vệ cho người được bảo hiểm) và phí quản lý hợp đồng. Những khoản này thường cao trong giai đoạn đầu và giảm dần theo thời gian. Chỉ khi chi phí ban đầu được khấu trừ hết, dòng tiền mới bắt đầu chảy mạnh vào quỹ tích lũy – tạo nền cho giá trị hoàn lại tăng nhanh. Ví dụ, ở các sản phẩm như PRU-Đầu tư linh hoạt, giá trị hoàn lại chỉ thực sự tăng mạnh từ năm thứ tư hoặc thứ năm, khi phí đầu tư chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều so với phí rủi ro.

Một điểm đáng chú ý là giá trị hoàn lại không cố định. Con số này thay đổi theo lãi suất, kết quả đầu tư của doanh nghiệp và thời gian hợp đồng được duy trì. Tuy nhiên, người tham gia có thể yên tâm rằng khoản tiền hoàn lại này không bị đánh thuế thu nhập cá nhân, vì về bản chất, đây là phần vốn được hoàn trả chứ không phải thu nhập phát sinh.

Khi cân nhắc hủy hợp đồng, khách hàng nên xem xét kỹ mục tiêu ban đầu của mình. Nếu mục đích tham gia là để bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình, việc dừng hợp đồng sẽ khiến bạn mất đi lớp bảo vệ quan trọng trước rủi ro bệnh tật, tai nạn hoặc tử vong. Trong trường hợp khó khăn tài chính, bạn có thể chọn tạm dừng đóng phí, giảm mệnh giá bảo hiểm hoặc rút một phần giá trị hoàn lại thay vì hủy toàn bộ. Đây là những phương án giúp duy trì quyền lợi bảo vệ mà không gây áp lực tài chính tức thời.

Giá trị hoàn lại chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể của bảo hiểm nhân thọ. Điều quan trọng nhất nằm ở việc hợp đồng được duy trì đủ lâu để phát huy giá trị kép: bảo vệ – tích lũy – đầu tư. Khi nhìn nhận bảo hiểm như một kế hoạch tài chính dài hạn, người tham gia sẽ không còn coi việc "rút tiền về" là trọng tâm, mà sẽ thấy giá trị thật sự nằm ở sự an tâm và bền vững tài chính mà hợp đồng mang lại.

Tóm lại, nếu bạn hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong hai năm đầu, khả năng nhận lại tiền gần như không có, do phần lớn phí đã được khấu trừ cho chi phí ban đầu và quyền lợi rủi ro. Sau năm thứ hai, hợp đồng bắt đầu hình thành giá trị hoàn lại thực và con số này sẽ tăng dần theo thời gian. Vì thế, thay vì vội vàng dừng giữa chừng, hãy xem xét kỹ các điều khoản, tham khảo chuyên gia tư vấn và cân nhắc phương án tối ưu. Bảo hiểm nhân thọ chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi được nhìn nhận đúng bản chất – một cam kết dài hạn, mang lại an toàn và giá trị tích lũy bền vững cho tương lai.