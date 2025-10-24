Khách hàng Agribank, Techcombank, Sacombank,... cần chú ý các mốc thời gian này!

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa phát đi thông báo đến khách hàng về việc một số dịch vụ sẽ tạm thời bị gián đoạn trong thời gian Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật từ Trung tâm chính (DC) sang Trung tâm dự phòng (DRC).

Theo kế hoạch, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra vào hai khung giờ: từ 00h00 đến 01h00 ngày 27/10/2025 và từ 00h00 đến 01h00 ngày 31/10/2025. Trong thời gian này, một số giao dịch qua hệ thống Napas có thể tạm thời không thực hiện được.

Phạm vi ảnh hưởng bao gồm các ứng dụng thực hiện giao dịch qua Napas. Cụ thể như sau:

- eBanking: Giao dịch đi qua hệ thống thanh toán qua Napas



- Agribank Plus: Giao dịch đi các ngân hàng Citibank, NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam, NH TMCP Hàng Hải, NH TMCP Bản Việt, NH TMCP Á Châu, NH TMCP Xuất nhập khẩu, NH TMCP An Bình, NH TNHH MTV Woori Việt Nam.

Ngoài ra, các giao dịch chuyển khoản đến Agribank từ các Ngân hàng qua hệ thống của NAPAS cũng có thể không thực hiện được trong thời gian trên.

Các hệ thống thanh toán hoạt động bình thường trong thời gian trên bao gồm: Hệ thống thanh toán song phương Realtime giữa Agribank với các Ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank và MB; Hệ thống thanh toán song phương 24/7 giữa Agribank với BIDV, Vietinbank; Hệ thống thanh toán điện tử LNH.

Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thời gian thực hiện giao dịch phù hợp. Ngân hàng mong nhận được sự thông cảm của khách hàng nếu có phát sinh gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) gửi đi thông báo tương tự. Ngân hàng cho biết thời gian gián đoạn dự kiến là: Từ 00h00 đến 01h00 Thứ 2, ngày 27/10/2025 và Từ 00h00 đến 01h00 Thứ 6, ngày 31/10/2025.

Những tính năng, dịch vụ gián đoạn gồm: Chuyển tiền nhanh NAPAS 24/7 các kênh; Giao dịch ATM/POS thẻ nội địa tại Ngân hàng khác; Giao dịch thẻ nội địa thanh toán trực tuyến (Ecommerce) & Tokenization, Samsung Pay, VietQRPAY, ...

Đế tránh gián đoạn giao dịch, ngân hàng đề nghị khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch trước hoặc sau thời gian Napas thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật nêu trên.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa qua cũng thông báo đến khách hàng lịch kiểm thử dịch vụ công nghệ tại hệ thống dự phòng của Techcombank và đối tác - Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), dự kiến triển khai tại hai hệ thống, bao gồm hệ thống của Techcombank và hệ thống của NAPAS.

Tại hệ thống của Techcombank, giai đoạn 1 diễn ra từ 00h15 đến 06h00 ngày 25/10/2025, trong đó dịch vụ sẽ gián đoạn từ 00h15 đến 03h25. Giai đoạn 2 diễn ra từ 01h35 đến 06h00 ngày 26/10/2025, với thời gian gián đoạn từ 01h35 đến 04h45. Trong thời gian này, một số dịch vụ có thể tạm thời không thực hiện được hoặc hoạt động không ổn định đến 06h00 sáng hai ngày nêu trên.

Các dịch vụ bị ảnh hưởng bao gồm: Dịch vụ ngân hàng số Techcombank Mobile, Techcombank Online Banking và Techcombank Business, F@st ebank; Chuyển tiền nhanh 24/7 liên ngân hàng (qua số tài khoản và qua số thẻ, cả hai chiều chuyển đi và nhận về); Dịch vụ thẻ thanh toán Techcombank Debit, thẻ tín dụng Techcombank Credit, dịch vụ liên kết các thẻ Techcombank với ví điện tử (Riêng các giao dịch qua thẻ tín dụng Techcombank Credit trên ATM và POS thực hiện bình thường); Dịch vụ thanh toán qua quét mã QR, SoftPOS, SmartPOS, dịch vụ loa bán hàng Techcombank và dịch vụ liên kết QR với các phần mềm bán hàng; Dịch vụ tin nhắn OTP, biến động số dư của tài khoản/ thẻ và các tin nhắn dịch vụ khác.

Tại hệ thống của NAPAS, việc kiểm thử được thực hiện trong hai giai đoạn: từ 00h00 đến 03h00 ngày 27/10/2025 và từ 00h00 đến 03h00 ngày 31/10/2025.

Trong khoảng thời gian này, một số dịch vụ có thể tạm thời không thực hiện được, bao gồm chuyển tiền nhanh 24/7 liên ngân hàng (qua số tài khoản và số thẻ, cả hai chiều đi và đến), chuyển tiền hoặc thanh toán qua mã VietQR (QR cá nhân và QR cửa hàng), thanh toán trực tuyến (Ecom NAPAS), giao dịch ATM/POS đối với thẻ liên kết Napas, và dịch vụ thanh toán phí dịch vụ cảng trên Techcombank Business.