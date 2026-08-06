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Nhiều quy định mới về thuế, người nộp thuế cần nắm bắt kịp thời để tránh phát sinh rủi ro

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 4/8, Thuế TP. Cần Thơ đã đăng tải thông tin liên quan đến quy định mới về thời hạn đăng ký thuế theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP.

Theo cơ quan Thuế, vào ngày 30/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, trong đó tại Điều 6 quy định nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến thời hạn đăng ký thuế như sau:

Thứ nhất, sửa đổi quy định về thời hạn đăng ký thuế lần đầu đối với chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức tín dụng là 10 ngày làm việc kể từ ngày khai trương hoạt động (điểm a.1 khoản 3) để phù hợp với đặc thù hoạt động của các đơn vị này.

Trước đây, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức tín dụng áp dụng chung thời hạn đăng ký thuế với các tổ chức kinh doanh, là 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thứ hai, sửa đổi quy định về thời hạn đăng ký thuế lần đầu đối với người phụ thuộc là ngày 31/12 của năm tính thuế (điểm a.4 khoản 3).

Trước đây, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định thời hạn đăng ký thuế lần đầu là 10 ngày làm việc kể từ ngày cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Quy định mới về thuế có hiệu lực từ 1/7, người nộp thuế cần nắm bắt kịp thời để tránh phát sinh rủi ro - Ảnh 1.

Ảnh: Thuế TP. Cần Thơ

Thứ ba, sửa đổi thời hạn đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế thuộc đối tượng được hoàn thuế nhưng chưa có mã số thuế (điểm b khoản 3).

Trước đây, thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh yêu cầu hoàn thuế. Theo quy định mới người nộp thuế đăng ký thuế trước khi làm thủ tục hoàn thuế, tránh vướng mắc trong việc xác định thời điểm phát sinh yêu cầu hoàn thuế.

Thứ tư, sửa đổi quy định về thời hạn đăng ký thuế để cấp mã số thuế nộp thay (tại điểm c khoản 3) cụ thể đối với từng trường hợp:

+ Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh;

+ Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hoặc chi trả thu nhập lần đầu trong trường hợp không ký hợp đồng;

+ Cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế đầu tiên nếu không thuộc 02 trường hợp trên.

Trước đây, thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.

Thứ năm, bổ sung thời hạn đăng ký thuế lần đầu qua hồ sơ khai thuế có tích hợp thông tin đăng ký thuế là cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế đầu tiên (điểm d khoản 3).

Trước đây, trường hợp này chưa có quy định riêng nên áp dụng thời hạn chung là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước.

Thứ sáu, sửa đổi thời hạn đăng ký thuế lần đầu cho cá nhân có thu nhập do tổ chức chi trả thu nhập thực hiện chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ đầu tiên phát sinh việc chi trả thu nhập cho cá nhân (điểm đ khoản 3).

Trước đây, thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thứ bảy, bổ sung quy định về thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân. Theo đó, cá nhân không phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế và thông tin được tự động đồng bộ; hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ tự động gửi thông báo cho người nộp thuế về thông tin đã được cập nhật.

Thuế TP. Cần Thơ nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về thời hạn đăng ký thuế lần đầu không chỉ góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn mà còn thể hiện rõ định hướng cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế. Người nộp thuế cần chủ động cập nhật, nắm bắt kịp thời các quy định mới để thực hiện đúng, đầy đủ và tránh phát sinh rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hà Giang

An ninh tiền tệ

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