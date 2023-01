Nhiều thách thức với ngành dệt may trong năm 2023

Dữ liệu từ thị trường Hoa Kỳ vẫn cho thấy mức tồn kho mặt hàng dệt may dự kiến sẽ kéo dài đến quý II năm nay.

Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) dự báo giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sẽ đạt 45 - 47 tỷ USD (tăng 7 - 11% so với cùng kỳ) trong năm nay.

Nhưng đảm bảo mục tiêu trên sẽ khá thách thức do ngành sợi đã bắt đầu ghi nhận mức lỗ trong quý IV năm ngoái. Vinatex cũng dự báo đơn hàng may mặc sẽ giảm 25% so với cùng kỳ trong năm 2023.

Ông Lưu Tiến Chung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết: "Bên cạnh việc chăm sóc tốt các thị trường truyền thống, các doanh nghiệp cũng phải tích cực đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt quản trị chất lượng và quản trị giao hàng, quản lý tốt các chi phí của mình và kiểm soát tốt dòng tiền".