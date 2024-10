Nhiều thông tin có thể gây "nhiễu động" chứng khoán trong tháng 10, Giám đốc Phân tích VPBankS khuyến nghị chốt lời dần khi thị trường hồi phục

Thị trường chứng khoán trải qua phiên giao dịch đầu tuần kém sắc khi bất ngờ quay đầu giảm điểm vào cuối phiên. VN-Index cửa phiên 7/10, VN-Index giảm 0,67 điểm (-0,05%) xuống 1.269,93 điểm, nối tiếp chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Tâm lý thận trọng bao phủ khi thanh khoản khớp lệnh trên thị trường tụt dốc mạnh xuống gần 11.000 tỷ đồng. Diễn biến ảm đạm này gây bất ngờ vì thị trường vừa đón nhận nhiều thông tin vĩ mô tích cực vào cuối tuần qua.

Vĩ mô nhiều điểm sáng

Đánh giá về số liệu vĩ mô tại chương trình Khớp lệnh, ông Trần Hoàng Sơn – Giám đốc Chiến lược thị trường CTCP Chứng khoán VPBank nhận định dữ liệu kinh tế GDP quý III gây ấn tượng với nhiều nhà đầu tư cũng như tổ chức tài chính. Bởi trước đó, nhiều tổ chức tài chính đưa ra dự báo tăng trưởng GDP thấp hơn nhiều so với con số thực hiện 7,4% do đánh giá ảnh hưởng bảo Yagi. Đây là con số nằm trong kịch bản khả quan nhất và quý tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn tổng thể, đóng góp tăng trưởng GDP quý III chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, tăng 9,1% và đóng góp 48,1% vào mức tăng GDP. Trong đó, chế biến chế tạo tăng 11% và là mức cao nhất so cùng kỳ trong khoảng 6 năm trở lại đây. Điều này khá bất ngờ cho giới đầu tư bởi trong thời gian bão Yagi vừa qua có khoảng 1 tuần bị tác động trước và sau bão. Nguyên nhân có thể là do quá trình phục hồi kinh tế sau bão nhanh nên không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động sản xuất công nghiệp.

Lũy kế 9 tháng, GDP tăng khoảng 6,8% cao hơn nhiều so với con số cùng kỳ 2023 chỉ khoảng 4,4%. Mức tăng cao của GDP cho thấy ảnh hưởng của bão Yagi không quá lớn và kinh tế đang trong đà phục hồi mạnh mẽ. Chuyên gia cho rằng đến cuối năm nay mức tăng trưởng trên 7% hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tính chung trong tháng 9 vừa qua tăng khoảng 10,8% so với tháng trước. Song, PMI lại sụt giảm, từ mức trên 50 điểm xuống 47 điểm. Đây là một trong những phản ứng trước của PMI đối với diễn biến sản xuất công nghiệp, nhiều khả năng ảnh hưởng của bão Yagi có thể có độ trễ và chuyển dịch vào dữ liệu sản xuất công nghiệp quý IV.

Về diễn biến xuất nhập khẩu, ảnh hưởng bão Yagi khá rõ ràng. Xu hướng kim ngạch xuất nhập khẩu có dấu hiệu giảm dần qua các tháng, song cán cân thương mại vẫn dương khá tốt. Sự chậm lại này có thể do ảnh hưởng của cơn bão Yagi vừa qua.

Chứng khoán tháng 10 sẽ có nhiều "nhiễu động"

Về diễn biến trái chiều trên thị trường chứng khoán, ông Trần Hoàng Sơn cho rằng tuần trước VN-Index nhiều lần kiểm nghiệm ngưỡng 1.300 điểm không thành không và có khoảng 5 cây nến gần như đi ngang. Điều này cho thấy tín hiệu phân phối ngắn hạn đang xuất hiện. Đây là giai đoạn nhà đầu tư trong nước tương đối thận trọng trước vùng kháng cự vừa kỹ thuật, vừa tâm lý 1.300 điểm.

Sau cụm nến đi ngang, nhìn vào thanh khoản hạ nhiệt nhanh trong thời gian gần đây là tín hiệu kém tích cực của thị trường. Nếu xét theo tháng thì đã bước vào tháng thứ 8 kiểm nghiệm ngưỡng 1.300 điểm không thành công.

Ở thời điểm hiện tại, chuyên gia VPBankS cho rằng TTCK đang có nhiều thông tin gây nhiễu động. Ví dụ như trong tháng 10 có sự nhiễu động liên quan đến luân chuyển vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp theo là biến động của TTCK quốc tế khi mà Mỹ đang bước vào giai đoạn bầu cử. Gần đây, lần nào vào chu kỳ bầu cử Mỹ, thị trường có nhịp rung lắc mạnh, tăng cao vào cuối tháng 10 đầu tháng 11. Sau khi bầu cử Mỹ xong, thị trường thường có nhịp xuống đáy kỹ thuật và phục hồi vào giai đoạn cuối năm.

Câu chuyện định giá là câu chuyện chi phối thời gian tới bởi vì nhiều nhóm ngành đã tăng nóng thì định giá khá cao. Diễn biến thị trường sắp tới kết hợp kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết đưa ra sẽ có một giai đoạn tái định giá.

Những cổ phiếu đã tăng nóng có kết quả kinh doanh cao thì định giá tiếp tục hấp dẫn, thu hút thêm dòng tiền. Doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III yếu đi kết hợp giá đã tăng tốt thời gian qua thì định giá không còn hấp dẫn nữa và tự điều chỉnh.

Trong bối cảnh sideway liên tục, biên trên ở 1.295 – 1.305, biên dưới khoảng 1.175 – 1.200, biên giao động khoảng 100 điểm thì chiến lược giao dịch là cứ chạm cản trên thì chốt lời dần, thị trường xuống gần sát 1.200 thì cân nhắc giải ngân cho trung hạn.