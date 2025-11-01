Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa

01-11-2025 - 10:59 AM | Xã hội

Sau một ngày công an ngăn đường thực thi nhiệm vụ, nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đã đồng loạt đóng cửa, dán thông báo xin nghỉ bán hàng

Sáng 1-11, ghi nhận thực tế tại tuyến đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), nơi tập trung nhiều tiệm vàng nổi tiếng Thanh Hóa cho thấy nhiều cửa hàng vàng có tiếng như Kim Chung, Kim Liên, Lan Hương… bất ngờ đóng cửa, một số tiệm vàng còn dán thông báo xin nghỉ bán hàng.

Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa- Ảnh 1.

Nhiều tiệm vàng trên phố Lê Hoàn bất ngờ đóng cửa, dán thông báo nghỉ bán hàng

Đây là những tiệm vàng thường ngày vốn rất đông khách hàng tới mua bán, giao dịch, trong đó có những tiệm vàng lớn, có uy tín trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thế nhưng, chỉ sau 1 ngày lực lượng công an xuất hiện ngăn đường, thực thi nhiệm vụ trên đoạn đường này, nhiều tiệm vàng đã bất ngờ đóng cửa, nghỉ bán hàng.

Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa- Ảnh 2.

Hình ảnh cảnh sát phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn nơi tập trung nhiều tiệm vàng để thực thi nhiệm vụ trong sáng ngày 31-10

Sáng 31-10, hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, hình sự của Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Hạc Thành đã thực hiện phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thực thi nhiệm vụ.

Đến gần trưa cùng ngày, việc thực thi nhiệm vụ kết thúc. Hiện chưa rõ lực lượng công an phong tỏa, thực thi nhiệm vụ tại đây là gì, nhưng sự việc đã gây sự chú ý cho người dân địa phương. Bởi, tuyến phố Lê Hoàn là con đường sầm uất nhất tỉnh Thanh Hóa, nơi tập trung rất nhiều của hàng lớn, đặc biệt là các tiệm vàng có tiếng.

Hình ảnh một số tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa:

Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa- Ảnh 3.

Tuyến phố sầm uất, nơi tập trung nhiều tiệm vàng có tiếng ở Thanh Hóa

Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa- Ảnh 4.

Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa- Ảnh 5.

Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa- Ảnh 6.

Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa- Ảnh 7.

Rất nhiều tiệm vàng đã "cửa đóng then cài" sau 1 ngày công an xuất hiện tại đây.

 

Theo Tuấn Minh

Người lao động

