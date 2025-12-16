Nhiều tiện ích mới trên ứng dụng hàng chục triệu người đang dùng, người dân hãy cập nhật ngay

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

16-12-2025

Ứng dụng VNeID vừa triển khai thêm 9 dịch vụ công, tăng thêm sự lựa chọn và tiện ích cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ứng dụng VNeID là ứng dụng được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư và xác thực điện tử, kết nối với các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức xã hội

Hiện nay, ứng dụng VNeID mang lại rất nhiều tiện ích trong đời sống hàng ngày của người dân như việc tích hợp thông tin căn cước, thông tin thẻ bảo hiểm y tế, thông tin về an sinh xã hội, thông tin cư trú, tố giác tội phạm, kiến nghị phản ánh và thực hiện các thủ tục hành chính…

Để tăng thêm sự lựa chọn và tiện ích cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Bộ Công an đã hoàn thiện triển khai thêm 9 dịch vụ công trên Ứng dụng VNeID bao gồm:

Việc triển khai thêm 9 dịch vụ công trên VNeID giúp công dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm thời gian đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Công dân có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt dữ liệu công dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được thực hiện trên môi trường điện tử đảm bảo an toàn, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả.

Ảnh minh họa giao diện ứng dụng mới trên VNeID.

Tính đến tháng 7/2025, Bộ Công an đã triển khai 43 tiện ích trên VNeID bao gồm nhiều dịch vụ công và giấy tờ điện tử như:

Giấy phép lái xe, Đăng ký xe, Bảo hiểm y tế, Hộ khẩu/ Thông tin cư trú, Sổ sức khỏe điện tử, cùng với các tính năng như tố giác tội phạm, chi trả an sinh xã hội, và hỗ trợ thanh toán số, giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn; phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thông tin này được đăng tải trên tờ An ninh thủ đô.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

ứng dụng VNeID

