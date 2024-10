Nhiều tòa nhà chọc trời ở TPHCM, Bình Dương mờ khuất trong mây mù

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 7h30 cùng ngày, sương mù vẫn còn bao phủ các tầng trên cùng của nhiều cao ốc.

Trước đó vào rạng sáng 21/10, nhiều người đi đường thích thú ghi lại hình ảnh các tầng trên cùng của tòa nhà Lanmark 81 cao nhất TPHCM bị che lấp bởi sương mù.

Nhiều người dân cho biết hiện tượng trên thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, đặc biệt là vào những tháng cuối năm.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia , khu vực Nam bộ ngày 21/10 có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tòa nhà Lanmark 81 bị che khuất một phần trong sương mù

Riêng thời tiết tại TPHCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, về chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 32 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến là 84%.

Sương mù lãng đãng trên xa lộ Hà Nội sáng 21/10

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, đỉnh triều tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai) đạt mức 1,98m xuất hiện lúc 6h ngày 20/10. Đỉnh triều đạt mức cao xuất hiện vào chiều 19/10 là 2,04m.

Một tòa nhà cao tầng tại TP Dĩ An (Bình Dương) bị sương mù bao phủ

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Phú Hiệp biến đổi chậm, dao động ở mức 104,9-105,1m, cao hơn 0,40 - 0,60m so với mức báo động 1 (104,5m).

Mực nước các sông, suối trên hệ thống sông Đồng Nai ở mức cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối...

Triều cường trên sông Đồng Nai gây ngập lụt một số khu dân cư ở phường An Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai)

Cảnh báo các vùng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai tại các phường, xã thuộc TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch; huyện Bắc Tân Uyên, thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) và TP Thủ Đức (TPHCM) có nguy cơ bị ngập do triều cường.

Một nhà dân ở phường An Hòa, TP Biên Hòa bị nước tràn vào

Những khu vực trũng thấp ven sông La Ngà ở các xã thuộc các huyện: Tân Phú, Định Quán (tỉnh Đồng Nai); huyện Tánh Linh và Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) có nguy cơ bị ngập lụt do lũ.