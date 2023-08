Nhiều ưu đãi "khủng" cho khách hàng VPBank Prime gửi tiết kiệm trực tuyến

Xu hướng đầu tư thông minh

Khác với thế hệ đi trước có tư duy ăn chắc mặc bền, cần mẫn tích lũy, thế hệ trẻ ngày nay có tham vọng phát triển dòng tiền nhàn rỗi từ khá sớm để đạt tự chủ về tài chính, thỏa mãn đam mê như khởi nghiệp kinh doanh, mua nhà, mua xe, du lịch nước ngoài... Một khảo sát của Singsaver - nền tảng nghiên cứu tài chính - thì 85% Gen Z tham gia khảo sát chọn tiết kiệm và đầu tư tiền nhàn rỗi ở độ tuổi 22. Ở độ tuổi này, tỷ lệ Gen Y là 44%.

Người trẻ hiểu biết về công nghệ, dư dả thời gian nên có nhiều cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính, thị trường đầu tư. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường vàng, chứng khoán liên tục biến động, bất động sản đóng băng, người trẻ có xu thế lựa chọn kênh đầu tư an toàn, ổn định là tiết kiệm. "Chứng kiến những người thân quen điêu đứng khi giá bất động sản, giá vàng lao dốc, chứng khoán mất điểm, mình quyết định dành toàn bộ số tiền dành dụm để gửi tiết kiệm trực tuyến nhờ lãi suất ổn định, sinh lời an toàn và bền vững." Chị Hà An - nhân viên văn phòng 35 tuổi chia sẻ.

Cùng thế hệ Gen Z, anh Hoàng Anh, kiến trúc sư tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vạch ra kế hoạch tích lũy tài chính một cách linh hoạt để phục vụ cho mục đích khởi nghiệp cho bản thân. "Gửi tiết kiệm online vừa linh hoạt lại rất hiệu quả, mình có thể chủ động gửi tiền bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào, tùy chọn các kỳ hạn, lại dễ dàng cập nhật lãi suất ngay tức thì" Anh Hoàng Anh chia sẻ.

Theo Hoàng Anh, hình thức tiết kiệm online có nhiều lợi thế so với tiết kiệm truyền thống. Khách hàng sử dụng dịch vụ gửi tiền trực tuyến sẽ được thụ hưởng những dịch vụ số hóa đảm bảo sự thuận lợi, an toàn và hiệu quả kinh tế. Theo đó, khách hàng dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ như: tra cứu lãi suất, kỳ hạn, ngày đáo hạn... chủ động tất toán trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn. Gửi tiền online giúp khách hàng tiết kiệm thời gian với các thao tác nhanh chóng, tính bảo mật cao trên ứng dụng smartphone. Đặc biệt, lãi suất tiết kiệm online thường cao hơn tiết kiệm truyền thống từ 0,1-0,2% nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Bứt phá tài chính cùng cơ hội "trúng số" đến 560 triệu đồng

Là thương hiệu tài chính dành riêng cho thế hệ trẻ, VPBank Prime không ngừng đưa ra các giải pháp tài chính số hóa trọn vẹn giúp các bạn trẻ "không sinh ra từ vạch đích" quản lý nguồn tiền, chi tiêu, đầu tư và tích lũy cho tương lai. Tiết kiệm trực tuyến là một phần không thể thiếu trong bộ sản phẩm VPBank Prime dành riêng cho khách hàng trẻ am hiểu công nghệ, ưa thích sự nhanh chóng, thuận tiện.

Cùng với mong muốn mang đến động lực cho người trẻ bứt phá hơn dựa trên nguồn tiền được tích lũy hiệu quả, thông minh, VPBank Prime mang đến chương trình ưu đãi "Gửi sổ trúng số, tiết kiệm bùng nổ" diễn ra từ nay đến 31/10/2023 với tổng trị giá quà tặng lên tới 560 triệu đồng.

Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 5.000.000 đồng kỳ hạn từ 6 đến 13 tháng trên ứng dụng VPBank NEO, khách hàng là Hội viên VPBank Prime có thể tham gia "gửi sổ trúng số" với giải thưởng 30 triệu/tuần được chia đều cho các khách hàng có đuôi sổ tiết kiệm trùng với bộ số may mắn được công bố ngay trước kỳ tính thưởng. Trường hợp trong tuần không có khách hàng trúng thưởng, tiền thưởng sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo. Khách hàng trúng thưởng ở tuần kế tiếp sẽ có cơ hội nhận lượng tiền mặt cao hơn.

Trong tháng 10 sinh nhật, từ ngày 6/10-31/10/2023, VPBank Prime sẽ tung ra giải thưởng đặc biệt được các hội viên mong chờ nhất trong năm. Theo đó khách hàng có đuôi sổ tiết kiệm trùng với bộ số may mắn được công bố vào ngày 5/10/2023 sẽ có cơ hội nhận gói tiền mặt "cực khủng" lên tới 230 triệu đồng. Ngoài ra, VPBank Prime cũng sẽ dành nhiều món quà bất ngờ cho khách hàng trong dịp sinh nhật 2 tuổi này.

Trong thời gian diễn ra chương trình "Gửi sổ trúng số, tiết kiệm bùng nổ", khách hàng cũng có các đặc quyền ưu đãi khi gửi tiết kiệm tại VPBank như: cộng lãi suất tiết kiệm đến 0,08%/năm dành riêng Hội viên VPBank Prime, cộng lãi suất 0,2%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến lần đầu trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO và có cơ hội trúng thưởng từ chương trình "Hành trình khám phá thịnh vượng" với tổng giá trị giải thưởng hơn 25 tỷ đồng từ nay đến 15/10/2023.

Gia nhập cộng đồng "bứt phá" của VPBank Prime, Hội viên còn được trải nghiệm trọn vẹn các đặc quyền và giải pháp tài chính được số hóa toàn diện: quà tặng chào mừng digi welcome cho Hội viên mới gia nhập, hoàn tiền đến 15% khi mua sắm online với thẻ tín dụng quốc tế VPBank Stepup Prime, vay thấu chi không tài sản đảm bảo nhanh chóng giúp khách hàng chủ động nguồn tiền cho mọi mục tiêu chi tiêu cá nhân...

