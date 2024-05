Sau khi bán ra hơn 1 tấn vàng, NHNN tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng vào ngày mai (21/5)

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo đấu thầu vàng miếng vào sáng mai (21/5). Khối lượng đấu thầu tối thiểu và tối đa không thay đổi so với phiên 16/5 là 500 lượng và 4.000 lượng. Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.

Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 88,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng so với mức 87,5 triệu đồng/lượng phiên 16/5.

Đây là phiên đấu thầu vàng miếng thứ 8 của NHNN. Trước đó, Nhà điều hành đã tổ chức 7 phiên đấu thầu bán vàng miếng ra thị trường. Trong 7 Phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC tăng cung ra thị trường, có 4 phiên đấu thầu thành công với tổng khối lượng trúng thầu là 27.200 lượng (tương đương khoảng 1,02 tấn), 3 phiên còn lại không thành công do không có đủ số lượng thành viên đặt cọc và bỏ thầu.

Cụ thể, phiên đấu thầu bán vàng miếng ngày 23/4/2024, đã có 2 thành viên trúng thầu với khối lượng là 3.400 lượng vàng miếng SJC. Phiên đấu thầu bán vàng miếng ngày 08/5/2024 có 3 thành viên trúng thầu với khối lượng 3.400 lượng vàng miếng SJC. Phiên đấu thầu bán vàng miếng ngày 14/5/2024 có 8 thành viên trúng thầu với khối lượng 8.100 lượng. Và mới nhất là 11 thành viên trúng thầu 12.300 lượng vàng trong phiên 16/5.

Theo NHNN, để phù hợp với tình hình thị trường, cơ quan này đã điều chỉnh hợp lý khối lượng vàng miếng tối thiểu, tối đa các thành viên được phép đặt thầu. Nhờ vậy, kết quả tại các phiên sau số lượng đơn vị trúng thầu nhiều hơn phiên trước, theo đúng mục tiêu tăng cung thêm vàng miếng ra thị trường.

Trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng để tăng cung thị trường.

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và động thái điều hành, kiểm soát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.

Trên thị trường, cập nhật chiều 20/5, giá vàng SJC tiếp tục tăng so với sáng nay. Lúc 15h30 tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng chiều mua và 300 nghìn đồng/lượng chiều bán so với sáng nay. Theo đó, so với hôm qua, giá vàng SJC tại đây đã tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 600 nghìn đồng/lượng chiều bán. Giá vàng nhẫn trơn tăng nhẹ thêm 50 nghìn đồng/lượng lên 75,75-77,55 triệu đồng/lượng.

Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng SJC và vàng nhẫn trơn lần lượt là 88,7-90,7 triệu đồng/lượng và 75,7-77,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI áp dụng giá vàng SJC là 89,0-90,50 triệu đồng/lượng trong khi nhẫn tròn 9999 là 76,25-77,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết 89,1-90,7 triệu đồng/lượng đối với vàng SJC và 76,13-77,63 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn trơn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới 2.450 USD/ounce.