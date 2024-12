Bị doạ liên quan đến vụ án SCB, người đàn ông tại Hà Nội đến ngân hàng rút toàn bộ 4 sổ tiết kiệm 500 triệu đồng để chuyển cho kẻ giả danh công an

Theo đó, khoảng 15h ngày 11/12/2024, Công an phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được tin báo của ngân hàng Bắc Á số 337 Trường Chinh, Khương Trung có khách hàng đến rút số tiền lớn nghi bị người khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường đã có mặt ngay sau đó, qua làm việc xác định người nghi vấn bị lừa đảo có họ tên: Nguyễn Minh Đ. (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Quá trình làm việc ông Đ. trình bày với cơ quan Công an là ra rút toàn bộ số tiền 500 triệu trong 04 số tiết kiệm của ngân hàng Bắc Á để cho con gái số tiền trên xây nhà, ông Đ. có biểu hiện hoang mang, lo sợ không cung cấp thêm thông tin.

Sau khi được động viên, giải thích và tuyên truyền về các hình thức lừa đảo qua không gian mạng thì ông Đ. cho biết: Sáng ngày 11/12/2024, ông có người gọi điện thoại cho ông Đ. tự xưng là cán bộ Công an đang công tác tại Cục Cảnh sát điều tra, thông báo ông Đ. liên quan đến vụ lừa đảo của ngân hàng SCB. Qua nói chuyện, đối tượng biết được ông Đ. có 4 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu tại Ngân hàng Bắc Á nên yêu cầu ông Đ. đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm, và đến ngân hàng khác chuyển lại số tiền 500 triệu vào số tài khoản do đối tượng yêu cầu. Đối tượng đe doạ ông Đ. không được nói với ai, giữ bí mật khi được ngân hàng và cơ quan chức năng hỏi lý do rút tiền.

Sau khi được giải thích ông Đ. đã biết mình đang bị lừa đảo. Công an phường đã phối hợp với ngân hàng Bắc Á dừng tất cả các giao dịch của ông Đ. tại ngân hàng và liên hệ với con gái ông Đ. đến phối hợp nhận lại tài sản và đưa ông Đ. về nhà.

Công an phường tiếp tục tuyên truyền cho người nhà ông Đ. về các hình thức lừa đảo qua không gian mạng đồng thời hướng dẫn ông Đ. cùng gia đình nếu phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo sự việc.