Chủ nhà nghỉ gọi công an xuống làm việc vì thấy khách hàng biểu hiện lạ, bị thúc giục chuyển 500 triệu đồng, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 14h ngày 05/12/2024, Công an huyện Quỳnh Phụ nhận được tin báo từ công dân về việc một người phụ nữ đến thuê nhà nghỉ có biểu hiện lo lắng, sợ hãi và có một số điện thoại gọi điện đến thúc giục việc chuyển tiền. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại nhà nghỉ để xác minh vụ việc.

Quá trình làm việc, người phụ nữ tên là N.T.L, sinh năm 1972, trú tại huyện Quỳnh Phụ cho biết: Khoảng 15h chiều ngày 03/12/2024, chị L nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ Công an huyện Quỳnh Phụ thông báo chị đang bị điều tra vì có liên quan đến một vụ án buôn bán chất cấm và rửa tiền, Cơ quan Công an đang chuẩn bị bắt tạm giam; nếu muốn chứng minh thì chị L phải bán các tài sản của mình chuyển thành tiền mặt và chuyển vào số tài khoản ngân hàng được hướng dẫn để bảo đảm. Vì quá lo sợ, chị L đã mang toàn bộ số vàng của gia đình dành dụm được có trị giá khoảng hơn 500 triệu đồng để chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tổ công tác đã tập trung phân tích, tuyên truyền để chị L hiểu rõ và không chuyển tiền cho các đối tượng mạo danh. Chị N.T.L vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Công an huyện Quỳnh Phụ đã giúp chị kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an cảnh báo, đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay cài đặt, truy cập các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên các thiết bị điện thoại thông minh; thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.