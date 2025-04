Vụ phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho trẻ em: Hệ lụy dị ứng, ngộ độc, tổn thương gan, thận

Phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả cho trẻ em

Ngày 25/4, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang làm rõ một đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường do Công ty TNHH công nghệ Herbitech (ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) sản xuất.

Sản phẩm BABY SHARK do Công ty TNHH công nghệ Herbitech làm giả. Ảnh: Công an nhân dân

Công ty trên đã gia công, sản xuất hơn 200 sản phẩm có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng lại thiếu sự kiểm soát về chất lượng. Mặc dù sản phẩm được quảng cáo là nhập khẩu từ Pháp, Đức, Mỹ, nhưng thực tế, giá thành và chất lượng không đúng như công bố.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), qua phản ánh của truyền thông (cụ thể là trong chương trình Bản tin Thời sự tối ngày 24/04 của Đài Truyền hình Việt Nam) đã đăng tải thông tin, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công An đang tiến hành điều tra và phát hiện vụ việc một số sản phẩm thực phẩm giả, không đảm bảo.

Trong đó có 02 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nghi là giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (địa chỉ: Khối 8, xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) sản xuất, cụ thể:

1. Sản phẩm ĂN NGON BABY SHARK

2. Sản phẩm Medi Kid Calcium K2

Đáng nói, đây là 2 sản phẩm dành cho trẻ em rất nổi tiếng trên thị trường. Do đó, thông tin này khiến không ít bậc phụ huynh hoang mang. Liên quan đến thông tin này, Cục An toàn thực phẩm cho biết trong quá trình các cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên sử dụng 02 sản phẩm nêu trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cơ quan Công an.

Trẻ sử dụng phải thực phẩm chức năng giả có hại thế nào?

ThS BS Đặng Ngọc Hùng.

ThS BS Đặng Ngọc Hùng (Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng) chia sẻ, trẻ em nếu sử dụng phải thực phẩm chức năng giả nói chung, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Đầu tiên là ngộ độc: Thực phẩm chức năng giả có thể chứa các thành phần độc hại như kim loại nặng (chì, thủy ngân, asen), vi sinh vật gây bệnh, hoặc hóa chất không rõ nguồn gốc. Những chất này có thể gây ngộ độc cấp tính với các biểu hiện như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, co giật, thậm chí hôn mê. Về lâu dài, chúng có thể tích tụ trong cơ thể gây tổn thương gan, thận, thần kinh và các cơ quan khác.

Thứ hai là dị ứng: Thành phần của thực phẩm chức năng giả thường không được kiểm soát, có thể chứa các chất gây dị ứng mà cha mẹ không biết. Trẻ có thể bị nổi mẩn, ngứa, sưng phù, khó thở, thậm chí sốc phản vệ.

Cuối cùng là suy dinh dưỡng: Nhiều thực phẩm chức năng giả không chứa các dưỡng chất như quảng cáo, hoặc chứa hàm lượng rất thấp. Việc tin tưởng và sử dụng các sản phẩm này thay thế chế độ ăn uống cân bằng có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.

Cha mẹ nên làm gì nếu nghi ngờ sản phẩm đã sử dụng là giả?

ThS BS Đặng Ngọc Hùng khuyên rằng, trong trường hợp này cha mẹ nên cho con ngừng sử dụng sản phẩm. Cần theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ. Nếu thấy trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như nôn mửa, tiêu chảy, sốt, nổi mẩn, khó thở, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Hình minh họa.

Ngoài ra, nhớ lưu giữ lại sản phẩm (nếu còn) và bao bì. Bởi thông tin trên bao bì sản phẩm sẽ giúp ích cho việc xác định nguồn gốc và thành phần của sản phẩm.

Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Họ sẽ tư vấn về chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ và giúp trẻ phục hồi sức khỏe nếu cần thiết.

Đây cũng là bài học để các bậc phụ huynh cẩn trọng hơn khi lựa chọn thực phẩm chức năng cho trẻ:

- Cần lựa chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng, và tem chống hàng giả trước khi mua.

- Ưu tiên các sản phẩm được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín.