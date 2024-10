Nhiều vi phạm trong xây dựng tại Công ty CP Xi măng Sông Lam

Dây chuyền của Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (thuộc Công ty CP Xi măng Sông Lam - Tập đoàn Xi măng The Vissai) đóng tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đi vào hoạt động từ cuối tháng 4-2017. Tháng 6-2023, qua kiểm tra, rà soát, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam mới phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến dự án này nên đã phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc để xử lý.

Ngày 27-5-2023, UBND huyện Nghi Lộc đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số 05. Qua kiểm tra rà soát và đối chiếu, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND huyện Nghi Lộc đã phát hiện đơn vị này xây dựng 7/37 hạng mục sai quy hoạch như: Kho vật tư thiết bị, kho chứa chất thải, kho than, trạm rót Clinker, Silo xi măng, nhà an ninh… Tổng diện tích vi phạm hơn 2.000 m2.

Qua kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm trong xây dựng tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết

Đặc biệt, có 10 hạng mục xây ngoài quy hoạch gồm: Trạm định lượng xi măng B (diện tích 1.244,5 m2); Trạm điện phục vụ trạm định lượng B (diện tích 315 m2, cao 1 tầng); Két tro bay R=6,046 m (diện tích: 260 m2); Silo Clinker D45m (diện tích: 1.589 m2); Trạm điện nhà nghiền (diện tích: 316,69 m2, cao 1 tầng); Bể chứa nước sản xuất (diện tích: 180 m2, cao 1 tầng); Kho vật tư (diện tích 756 m2, cao 1 tầng); Kho phụ gia trợ nghiền (diện tích: 126,31m2, chiều cao 1 tầng); Kho cơ khí (diện tích: 163,59 m2, cao 1 tầng) và Trạm biến tần (diện tích 100,81 m2, cao 1 tầng). Tổng số diện tích vi phạm hơn 5.000 m2.

Một hạng mục xây dựng vi phạm tại Trạm nghiền Nghi Thiết

Ngày 2-6-2023, UBND huyện Nghi Lộc đã ra quyết định xử phạt Công ty CP Xi măng Sông Lam 170 triệu đồng với hành vi xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt. UBND huyện Nghi Lộc đề nghị Công ty Xi măng Sông Lam tháo dỡ các công trình nếu không được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh trước ngày 30-11-2023. Nếu Công ty CP Xi măng Sông Lam không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ngày 27-10-2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có Công văn số 1748 gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh quy hoạch Trạm nghiền xi măng Sông Lam. Tuy nhiên, UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa đồng ý, đồng thời giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp UBND huyện Nghi Lộc và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, làm rõ nội dung điều chỉnh quy hoạch, đánh giá sự phù hợp với chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án, biện pháp khắc phục, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An theo quy định.

Sau hơn 1 năm bị xử phạt, Công ty CP Xi măng Sông Lam vẫn chưa tháo dỡ phần công trình vi phạm

Theo quyết định xử phạt của UBND huyện Nghi Lộc thì Công ty CP Xi măng Sông Lam phải tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại là đầu tháng 10-2024, đơn vị này vẫn "phớt lờ" không chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm.

Ông Nguyễn Bá Điệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An, thừa nhận Công ty CP Xi măng Sông Lam hiện chưa tháo dỡ phần công trình vi phạm mà huyện đã ra quyết định xử phạt. Hiện Khu kinh tế Đông Nam đang làm văn bản xin các sở, ban ngành điều chỉnh quy hoạch đối với các hạng mục sai quy hoạch. Do đây là dự án lớn, doanh nghiệp đang xin điều chỉnh quy hoạch nên việc muốn tháo dỡ công trình vi phạm, đơn vị phải chờ xin ý kiến của cấp trên.