Nhiều vườn sầu riêng ở Tiền Giang tỉ lệ ra trái thấp do thời tiết cực đoan

Hiện tại nhiều vườn sầu riêng ở Tiền Giang dù đã tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong việc "xử lý" cho cây ra hoa, đậu trái trái vụ để bán giá cao nhưng không đạt kết quả như mong muốn.



Tại các xã Long Tiên, Long Trung, Ngũ Hiệp, Tam Bình(huyện Cai Lậy), nhiều vườn cây sầu riêng “xử lý" chỉ đậu trái chỉ đạt hơn 50%, giảm nhiều so với cùng vụ năm ngoái.

Khoảng 2 tháng sau vườn cây sầu riêng sẽ cho thu hoạch rộ

Theo các nhà vườn, tỉ lệ cây sầu riêng đậu trái thấp do cuối năm đã xảy ra nhiều cơn mưa to kèm theo gió chướng thổi mạnh làm cho cây thay lá, ra đọt non ảnh hưởng đến tỉ lệ đậu trái.

Ông Dương Văn Đây, nhà vườn có hàng chục năm kinh nghiệm "xử lý" cho vườn cây sầu riêng ra trái nghịch vụ chia sẻ, khu vườn 2 ha của gia đình ra trái ít, đợt sau đậy gốc đã dỡ ra nhưng ra trái chỉ 30-40% cây và cũng không ra thêm.

“Nhiều vườn sầu riêng do ra đọt, thay lá bị đổ nhiều. Trong lúc này thời tiết vừa có mưa vừa có gió chướng nên cây ra rễ, bắn đọt non thành ra bông rụng nhiều, có vườn chỉ đạt 50% lượng trái và không đồng đều, trái lớn, nhỏ không đủ hộc”, ông Đây cho hay.

Vườn cây sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang đang được" xử lý" ra trái nghịch vụ

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có diện tích cây sầu riêng lớn nhất nhì cả nước với trên 20.000 ha. Ở thời điểm này, trái sầu riêng khan hiếm, giá cao kỷ lục. Trái sầu riêng Ri 6 giá khoảng 110.000 đồng/kg, các loại giống khác giá trên 130.000 đồng/kg.

Dự kiến khoảng 2 tháng nữa sầu riêng vào mùa thu hoạch rộ, nên hiện nay các nhà vườn hiện rất tất bật chăm sóc vườn cây, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để khắc phục tình trạng cây rụng hoa, giảm trái, ổn định năng suất đi đôi với nâng cao chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.