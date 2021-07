Nhiều yếu tố tác động tích cực lên giá tiêu, kỳ vọng vượt mốc 80.000 đ/kg

Theo chuyên gia, mỗi tháng thị trường hồ tiêu sẽ xuất hiện từ 1 đến 3 đợt tăng nhẹ, bước giá tăng từ 1.000 – 3.000 đ/kg, kèm với đó là các đợt điều chỉnh giảm đan xen và khi doanh nghiệp tăng thu mua thì giá tiêu sẽ lại tăng giá.

Ngày 29/6, giá hạt tiêu tại vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam tăng 1.000 đ/kg và giao dịch trong khoảng 74.000 – 77.000 đồng/kg. Do vậy, nhiều người đã kỳ vọng giá tiêu sẽ đạt mức 80.000 đ/kg, thì sáng ngày 30/6, giá tiêu đồng loạt giảm 500 đ/kg giao dịch trong mức 74.000 – 76.500 đồng/kg.

Dù giá tiêu tăng, giảm liên tục nhưng người nông dân vẫn chấp nhận và đã tranh thủ bán ra khiến thị trường sôi động trở lại. Mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang đến, bà con rất chuẩn bị tài chính để đầu tư cho tiêu vụ tiêu mới.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (XNK) - Bộ Công Thương việc Trung Quốc đẩy mạnh thu mua hạt tiêu khiến giá phục hồi trở lại từ cuối tháng 5/2021. Tuy nhiên, sức mua không tăng mạnh như kỳ vọng, đồng thời cước phí tàu biển tiếp tục tăng, nên các doanh nghiệp hạn chế việc mua vào, khiến giá hạt tiêu trong nước đầu tháng 6/2021 giảm so với cuối tháng 5/2021.

Cục XNK dự báo, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam thời gian tới sẽ thuận lợi về giá khi các thị trường Hoa Kỳ, châu Âu, Ấn Độ nới lỏng giãn cách xã hội, Trung Quốc tăng nhập khẩu để bù đắp phần thiếu hụt từ những tháng trước đó. Đến nay, lượng hạt tiêu còn lại trong dân không còn nhiều do đã đẩy mạnh bán ra từ trước đó.

Điều này sẽ tác động tích cực lên giá hạt tiêu trong thời gian tới cho dù có những dự báo đến tháng 7 và tháng 8/2021, vụ tiêu mới của Indonesia và Brazil sẽ bước vào vụ thu hoạch và thị trường thế giới kỳ vọng giá tiêu sẽ giảm, nhưng theo đánh giá của nhà quan sát, cũng giống như Việt Nam, tại các nước này sản lượng vụ tiêu năm nay cũng sẽ giảm mạnh.

Nguyên nhân do các yếu tố khách quan là thời tiết và sâu bệnh, đồng thời do giá tiêu xuống thấp nên người dân tại các nước sản xuất cũng không mặn mà với cây hồ tiêu, không đầu tư chăm sóc dẫn đến sản lượng thấp. Do vậy, khi 2 quốc gia trên vào vụ mới, hạt tiêu Việt Nam có thể không mất giá thậm chí còn tăng.

Giảm về lượng, tăng cao về giá trị

Giá tiêu tiếp tục tăng là do nguồn cung tại Việt Nam - nước sản xuất tiêu lớn nhất thế giới giảm mạnh so với năm trước. Tính đến cuối năm 2020, Việt Nam còn khoảng 130 nghìn ha, giảm hơn 10 nghìn ha so với 2019, trong đó đang cho thu hoạch là 110 nghìn ha.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), có nhiều yếu tố tác động lên giá hạt tiêu, như sản lượng vụ tiêu năm 2021 chỉ đạt khoảng 180 nghìn tấn, giảm 40 nghìn tấn so với dự báo trước đó, và thấp hơn 60 nghìn tấn (giảm 25%) so với vụ thu hoạch 2020.

Hiện có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nới lỏng giãn cách xã hội nhà hàng, quán ăn mở cửa trở lại nên nhu cầu hạt tiêu toàn cầu sẽ tăng, trong khi đó nguồn cung ở các nước xuất khẩu dự báo giảm, vì vậy, giá tiêu sẽ thuận lợi trong thời gian tới.

Các thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, Tiểu Vương Quốc Ảrập Thống Nhất và Pakistan với 34,8% thị phần. Xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh nhất ở thị trường Pháp với mức tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Điều đặc biệt đáng mừng, giá tiêu xuất khẩu 5 tháng đầu năm nay đạt bình quân 3.039 USD/tấn, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ giá tăng cao, nên mặt dù khối lượng xuất khẩu giảm mạnh, nhưng tiền thu về vẫn tăng cao hơn 25% so với cùng kỳ năm trước và kéo giá tiêu trong nước tăng theo.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa mới công bố, 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù khối lượng hồ tiêu xuất khẩu chỉ đạt 155 nghìn tấn, giảm 6,7% so với cùng kỳ nhưng nhờ giá xuất khẩu tăng nên kim ngạch đạt 499 triệu USD, tăng 40,5%. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng 6 đạt 3.521 USD/tấn, tăng 2,68% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 5/2021.