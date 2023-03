Nhìn chẳng khác nào bắp cải bán đầy ngoài chợ, loại hoa đặc biệt được giới nhà giàu Việt chi cả trăm triệu mua về hãm trà uống

Trên vùng núi cao Tây Tạng, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cây “bắp cải” có hình dạng giống như cánh hoa bung nở như thế này. Chúng không mọc trên đồng ruộng mà thường sinh trưởng trên các kẽ đá, chứng tỏ có sức sống vô cùng mãnh liệt dù ở môi trường núi tuyết lạnh lẽo, khắc nghiệt. Thậm chí ở những nơi nhiệt độ âm mười mấy độ, giống “bắp cải” này vẫn phát triển tốt.

Điểm khác biệt giữa chúng và bắp cải thông thường là xung quanh sẽ có 1 lớp lá mỏng như lông vũ. Cây còn có phần “nhụy” màu nâu sẫm.

Tuy nhiên, đây không phải là 1 cây rau thông thường mà chính là bảo vật đắt đỏ Tuyết Liên Hoa - đóa sen quý hiếm của vùng Tân Cương. Từ xa xưa, người Trung Quốc đã dùng chúng như 1 vị thảo dược quý không thua kém nhân sâm hay đông trùng hạ thảo.

Thiên Sơn tuyết liên chỉ mọc ở những khe núi đá. Từ mảnh đất cằn cỗi, ít ỏi, địa hình hiểm trở, cheo lẹo, mọc ra một đoá hoa trắng yêu kiều, bung xoè như bông sen giữa tuyết trắng. Người đời ví rằng, sở dĩ Thiên Sơn tuyết liên có hình dáng như vậy là nhờ kết tinh từ gió, mây và tuyết.

Theo nghiên cứu, tuyết liên được xem là bách thảo chi vương (vua của trăm loài dược thảo). Đây là loài cây hiếm, chỉ sinh trưởng ở trên núi cao 2.500 - 4.000 mét so với mực nước biển. Đặc điểm độc đáo của Thiên Sơn tuyết liên hiếm loài nào có được là khoảng thời gian từ khi nảy mầm tới lúc nở hoa mất tới 5 - 7 năm, chỉ 5% số hạt Thiên Sơn tuyết liên nảy mầm thành công.

Hạt tuyết liên nảy mầm ở nhiệt độ 0 độ C, sinh trưởng trong điều kiện 3 - 5 độ C và chịu được lạnh -21 độ C. Nó có thể nảy mầm, sinh trưởng và ra hoa trong thời gian ngắn là kết quả của quá trình thích nghi với môi trường khắc nghiệt trên núi tuyết ở khu vực Tân Cương, Tây Tạng.

Mặc dù mất 5 - 7 năm từ lúc nảy mầm đến khi nở hoa nhưng quá trình tăng trưởng thực tế của nó chỉ diễn ra trong khoảng 8 tháng. Đây là đặc điểm sinh học độc đáo mà hiếm loài nào có được.

Theo y học cổ truyền, vị thảo dược này có công dụng hỗ trợ thúc đẩy lưu thông máu, viêm thấp khớp, các bệnh liên quan đến phổi, tăng cường khí huyết. Tuyết liên hoa có vị ngọt, tính bình, không độc. Còn trong y học hiện đại, chúng còn được dùng để điều chế thuốc trợ tim, thuốc điều hòa huyết áp.

Vì những đặc tính vô cùng quý giá, sen tuyết luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ tuyệt chủng, từ năm 2007, tuyết liên hoa đã trở thành bảo vật cấp quốc gia của Trung Quốc và cần được bảo tồn. Chính quyền nước này cũng đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ nghiêm ngặt giống thảo dược quý hiếm.

Ở Việt Nam, loại sen tuyết quý hiếm này cũng là sản vật được giới nhà giàu ưa chuộng. Nếu mua loại hoa thiên sơn tuyết liên nhỏ (25-30 gram/bông) thì giá chỉ 2 triệu đồng/bông, nhưng mua bông lớn tầm 50 gram/bông giá lên tới 5 triệu đồng. Họ thường đặt mua 2-5 bông/lần, có những người đặt cả chục bông, thậm chí vài chục bông, giá lên tới 100 triệu đồng/kg.

Sen tuyết được giới nhà giàu Việt trân quý như một loại dược liệu tăng cường sức khỏe và món quà giá trị để có thể biếu tặng trong những mối quan hệ thân thiết.