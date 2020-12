Nhìn lại 2 năm tiên phong trên thị trường thẻ tín dụng của VIB

VIB vừa hợp tác cùng Ví điện tử TrueMoney, một trong những fintech hàng đầu Đông Nam Á ra mắt dòng thẻ tín dụng TrueCard, cho phép người dùng Việt đăng ký mở thẻ trực tuyến và có thông tin thẻ để bắt đầu chi tiêu ngay trong thời gian ngắn kỷ lục, ngay cả vào cuối tuần, mà không phải đến quầy giao dịch cũng không cần chứng minh thu nhập. Đây là bước tiến tiếp theo của VIB sau khi ứng dụng thành công công nghệ Big Data và AI vào duyệt hạn mức đối với dòng thẻ tín dụng Online Plus, trong dự án chuyển đổi số mảng thẻ mà ngân hàng này đang đẩy mạnh.

Những động thái đổi mới liên tiếp ở mảng thẻ của VIB, đặc biệt là những bước đi tiên phong trong chuyển đổi số đang góp phần thay đổi mạnh mẽ trải nghiệm của người dùng. Những nỗ lực của nhà băng này giúp việc tiếp cận dịch vụ tài chính trở nên dễ dàng hơn, góp phần tạo bước đột phá trong công nghệ thanh toán không tiền mặt và đưa nhà băng này vào nhóm những ngân hàng dẫn đầu mảng thẻ tại Việt Nam.

Hai năm "tạo sóng" mảng thẻ tín dụng

Chiến lược chuyển đổi sang mảng bán lẻ của VIB khởi động từ năm 2016. Nhưng phải đến 2018, sau hai năm chuẩn bị và nghiên cứu, mảng thẻ tín dụng của ngân hàng này mới chính thức tạo dấu ấn đậm nét trên thị trường khi cho ra mắt loạt thẻ độc đáo với tính năng ưu việt và công nghệ thẻ vượt trội.

Bà Trần Thu Hương, Giám đốc Chiến lược và Phát triển Kinh doanh kiêm Giám Đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ VIB cho biết, quá trình chuyển đổi mảng bán lẻ nói chung và mảng thẻ nói riêng của VIB được thực hiện một cách bài bản, sâu rộng và đồng bộ ở mọi khía cạnh của kinh doanh. Điều này đã tạo nên mô hình vận hành xuất sắc hôm nay, giúp kinh doanh tăng cả về lượng và chất, đồng thời mang đến cho khách hàng trải nghiệm tối ưu về sản phẩm dịch vụ.

Bà Trần Thu Hương, Giám đốc Chiến lược và Phát triển Kinh doanh kiêm Giám Đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ VIB

Hai năm qua, VIB liên tục mang đến cho thị trường những dòng thẻ mới. Cụ thể, thẻ Zero Interest Rate là dòng thẻ tiên phong hiện nay miễn hoàn toàn lãi suất trong suốt 5 năm vòng đời của thẻ. Thẻ Happy Drive là dòng thẻ tặng đến 500 lít xăng mỗi năm và ưu đãi giảm phí bảo dưỡng, bảo trì ôtô cho chủ thẻ. Thẻ Online Plus hoàn đến 6% mọi giao dịch chi tiêu trực tuyến với quy trình duyệt và cấp thẻ hoàn toàn online, không cần gặp gỡ, không cần nhân viên kinh doanh, không cần chứng minh thu nhập cũng không cần giấy tờ liên quan khác. Với sự kiện ra mắt thẻ Online Plus vào tháng 7 vừa qua, VIB là ngân hàng tiên phong công bố ứng dụng thành công công nghệ Big Data và AI trong duyệt hạn mức thẻ tín dụng.

Ngoài ra các dòng thẻ VIB Travel Élite, Premier Boundless, Cashback, Rewards Unlimited, Financial Free hay gần đây nhất là TrueCard đều là những dòng thẻ hướng đến từng đối tượng khách hàng với những nhu cầu rất đặc thù. Với việc phát triển sản phẩm theo từng nhóm khách hàng riêng lẻ, VIB gây ấn tượng mạnh về chiến lược "cá nhân hóa" sản phẩm dịch vụ nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Chiến lược này đã mang về cho VIB những "quả ngọt" với số lượng thẻ tín dụng phát hành mới trong năm 2019 tăng 76% và dự kiến tiếp tục tăng 60% trong năm 2020. Tổng doanh số chi tiêu qua thẻ tín dụng VIB đã tăng 8,5 lần trong giai đoạn 2018-2020.

Tiếp tục dấu ấn tiên phong

Hành trình đổi mới sáng tạo mảng thẻ của VIB không chỉ dừng ở tính năng sản phẩm. Các dòng thẻ tín dụng của VIB có hàm lượng cao về công nghệ. VIB đã tiên phong đưa về Việt Nam gói công nghệ Smart Card tích hợp tính năng thẻ điện tử Virtual Card và mã PIN điện tử Green PIN, giúp rút ngắn kỷ lục thời gian chờ dùng thẻ từ 3-5 ngày làm việc chỉ còn 3-4 tiếng đồng hồ trong ngày, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng. Đồng thời, tính năng thứ ba - Contactless giúp người dùng chỉ cần chạm nhẹ thẻ vào thiết bị thanh toán và hoàn tất giao dịch, thẻ không rời tay, nhanh chóng và an toàn hơn.

Chủ thẻ VIB dễ dàng quản lý thẻ mọi nơi, mọi lúc qua ngân hàng điện tử hoặc qua ứng dụng MyVIB. Điều này giúp người dùng chủ động khóa thẻ trong những trường hợp khẩn cấp hay kích hoạt thẻ, khoá hoặc mở tính năng thanh toán trực tuyến, đặt lại mật mã thẻ, đăng ký trả góp qua thẻ và đổi điểm thưởng thuận tiện, nhanh chóng ngay trên điện thoại di động với vài giây thao tác mà không cần liên hệ tổng đài hay đến chi nhánh VIB.

Ngân hàng này còn bổ sung gói bảo hiểm chống gian lận thẻ nhằm đảm bảo hỗ trợ khách hàng trong mọi giao dịch và tạo trải nghiệm an tâm cho khách hàng khi mua sắm online trong thời kỳ bùng nổ của thương mại điện tử.

Đặc biệt, những động thái mới đây của VIB khi áp dụng thành công công nghệ Big Data và AI trong duyệt và cấp thẻ tín dụng với các dòng thẻ Online Plus và TrueCard đã tạo nên bước đột phá trong trải nghiệm của người dùng đối với sản phẩm Thẻ tín dụng. Với quy trình mở thẻ được số hóa 100%, người dùng có ngay hạn mức thẻ đến 200 triệu đồng trong vòng 15 phút sau khi hoàn tất các bước đăng ký trực tuyến, bằng khoảng 1/500 so với thời gian trung bình 5-7 ngày trên thị trường, và nhận thông tin thẻ ảo từ VIB để bắt đầu chi tiêu ngay sau đó.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ có ngày càng nhiều người dùng Việt có cơ hội trải nghiệm những điều tuyệt vời từ dự án của VIB và các đối tác: không cần qua chi nhánh, không cần gọi tổng đài, chỉ cần smartphone hoặc máy tính và trong vài phút điền thông tin, khách hàng sẽ có ngay thẻ tín dụng để chi tiêu", bà Trần Thu Hương nói.

Sự năng động của VIB trong lĩnh vực thẻ đã góp phần làm sôi động thị trường thẻ tín dụng và góp phần giành lại thế tiên phong của ngân hàng Việt trên thị trường đầy tiềm năng này. Những nỗ lực và sự sáng tạo của nhà băng này đã góp phần thay đổi thói quen dùng thẻ của khách hàng.

Trước đây thường có tình trạng người dùng mở thẻ và nhận một phần quà ban đầu nhưng sau đó không được hưởng nhiều lợi ích từ tính năng của thẻ và các quyền lợi khác trong thời gian sử dụng thẻ. Giờ đây các dòng thẻ tín dụng thương hiệu VIB đem lại sự bảo mật tối đa và những quyền lợi thiết thực, nổi trội cho từng hoạt động chi tiêu của người dùng trong suốt vòng đời của thẻ. Điều này khuyến khích khách hàng chi tiêu qua thẻ nhiều hơn thay vì dùng tiền mặt.

Đại diện VIB cũng khẳng định, đi trước đón đầu làm chủ công nghệ là chiến lược của VIB để chinh phục khách hàng, khẳng định vị thế, thúc đẩy tài chính số và tiên phong góp phần vào quá trình chuyển đổi hướng tới xã hội không tiền mặt tại Việt Nam. Tiếp theo, trong dịp đầu năm 2021 tới đây, VIB sẽ chính thức giới thiệu đến người dùng Việt dòng thẻ mới với tính năng độc đáo, lợi ích vượt trội tích hợp công nghệ thẻ hàng đầu và dự kiến sẽ là lần đầu xuất hiện trên toàn thị trường châu Á.

"Hướng đến trở thành ngân hàng bán lẻ lớn về quy mô, dẫn đầu về chất lượng, chúng tôi sẽ chuyển đổi và sáng tạo liên tục để mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất với những quyền lợi, tiện ích vượt trội và không ngừng gia tăng, thông qua các sản phẩm dịch vụ phong phú, an toàn, thông minh, số hóa cao độ, hệ thống chi nhánh rộng khắp và đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp", bà Trần Thu Hương cho biết thêm.