Nhìn lại tình hình doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2024

Năm 2024 là một năm đầy dấu ấn của nền kinh tế Việt Nam, minh chứng cho sự kiên cường và khả năng thích nghi mạnh mẽ trước các biến động toàn cầu.

Những thành tựu đạt được không chỉ phản ánh sự đúng đắn trong định hướng chính sách của Chính phủ mà còn là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp và người dân.

Bức tranh về tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2024 mặc dù có những điểm sáng nhưng nhìn chung khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp vẫn hiện hữu, đặc biệt là trong những tháng cuối năm.

Theo số liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước có 233.419 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2024. Trung bình mỗi tháng, cả nước có thêm 19.452 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2024 là 157.240 doanh nghiệp, giảm 1,39% so với cùng kỳ năm 2023; số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.547.032 tỷ đồng, giảm 1,83% so với cùng kỳ năm 2023; số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.001.483 lao động, giảm 5,42% so với cùng kỳ năm 2023.

Các doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 145.464 doanh nghiệp (chiếm 92,5%, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ với 118.840 doanh nghiệp, chiếm 75,58% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,64% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có 36.778 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,39% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 3,42% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhóm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 1.622 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,03% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 8,41% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 3/6 khu vực trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023. Các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tập trung chủ yếu ở Đông Nam Bộ (65.883 doanh nghiệp, chiếm 41,9%) và Đồng bằng Sông Hồng (48.027 doanh nghiệp, chiếm 30,54%).

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2024 đạt 3.572.886 tỷ đồng (tăng 1,17% so với cùng kỳ năm 2023). Quy mô vốn đăng ký bình quân/một doanh nghiệp đạt 9,8 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong cả năm 2024 đạt 76.179 doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng có 6.348 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Chỉ tính riêng tháng 12/2024, ghi nhận có 8.843 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên phạm vi cả nước, tăng 14,8% so với tháng 11/2024.

Ở chiều ngược lại, theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong năm 2024 có 197.861 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 50,6%). Tính riêng tháng 12 có 26.418 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong đó, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 100.098 doanh nghiệp. Phần lớn là doanh nghiệp có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 41.087 doanh nghiệp (chiếm 41,05%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 89.414 doanh nghiệp (chiếm 89,33%). Riêng trong tháng 12/2024 có 4.187 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 76.155 doanh nghiệp, tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 68.905 doanh nghiệp (chiếm 90,48%).

Số doanh nghiệp giải thể là 21.608 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 15/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Phần lớn doanh nghiệp giải thể có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 14.461 doanh nghiệp (chiếm 66,92%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 18.961 doanh nghiệp (chiếm 87,75%, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023).