Nhìn màn hình điện thoại, máy tính quá thời gian này, cẩn thận mắc "bệnh" của dân văn phòng

Hội chứng thị giác màn hình là một vấn đề sức khỏe ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số khi mọi người dành phần lớn thời gian của mình cho việc nhìn chằm chằm vào các màn hình điện tử như điện thoại, máy tính, tivi... Đây không chỉ là một hiện tượng tạm thời mà còn là một tình trạng có thể gây ra nhiều ảnh hưởng lâu dài đối với thị lực và sức khỏe nói chung.

Hội chứng thị giác màn hình bao gồm các hội chứng liên quan đến thị lực và các triệu chứng, bệnh lý của mắt liên quan đến việc tiếp xúc thường xuyên với các thiết bị màn hình điện tử khác như: máy tính bảng, điện thoại, tivi,…

Hội chứng thị giác màn hình bao gồm nhiều triệu chứng khác nhau từ mỏi mắt, nhìn mờ, khô mắt, nhức đầu, nhìn đôi, đau cổ và vai gáy cho đến các vấn đề nghiêm trọng hơn liên quan đến thị lực. Những người thường xuyên làm việc trên máy tính hoặc nhìn vào các màn hình điện tử khác trong thời gian dài sẽ có nguy cơ cao mắc phải hội chứng này.

Các triệu chứng của hội chứng thị giác màn hình bao gồm mỏi mắt, nhìn mờ, khô mắt, nhức đầu, nhìn đôi, đau cổ và vai gáy. Mỏi mắt là biểu hiện đầu tiên khi làm việc liên tục nhiều giờ trên máy tính, tiếp theo là nhìn mờ, có thể do mắt phải tập trung và di chuyển liên tục khi nhìn vào màn hình, cộng thêm các yếu tố như độ phân giải, tần số quét, và độ sáng. Khô mắt xảy ra do lượng chớp mắt giảm đáng kể khi ta tập trung vào màn hình, làm giảm khả năng cung cấp đủ nước mắt cho bề mặt mắt, dẫn đến kích ứng và khô mắt. Nhức đầu và nhìn đôi là hậu quả của việc điều chỉnh liên tục và cố gắng nhìn rõ hình ảnh mờ trên màn hình. Còn đau cổ và vai gáy là do thay đổi tư thế để có thể nhìn rõ hơn, thường do tư thế ngồi không đúng.

Nguyên nhân của hội chứng này bao gồm việc sử dụng màn hình điện tử liên tục trong thời gian dài, vị trí đặt máy tính không đúng, sử dụng điện thoại thường xuyên, ngồi sai tư thế,... Việc tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh từ các màn hình điện tử cũng là một yếu tố quan trọng gây ra hội chứng thị giác màn hình.

Đối tượng có nguy cơ cao mắc hội chứng thị giác màn hình là những người làm việc trong môi trường văn phòng, nơi họ thường phải làm việc trong thời gian dài mỗi ngày và tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng từ các thiết bị điện tử.

Để phòng ngừa hội chứng thị giác màn hình, các biện pháp đã được đề xuất và nên được áp dụng bao gồm việc thay đổi tư thế làm việc, thực hiện những giải lao cho mắt, giữ khoảng cách phù hợp giữa mắt và màn hình, chớp mắt thường xuyên, sử dụng ghế đúng cách và điều chỉnh đèn để giảm độ chói. Ngoài ra, việc tuân thủ nguyên tắc 20-20-20 cũng khuyến cáo, tức là sau mỗi 20 phút, bạn nên nghỉ mắt trong 20 giây bằng cách nhìn vào vật ở xa ít nhất 20 feet (khoảng 6 mét).

Trong một thời đại mà công nghệ số đang bao trùm cuộc sống của chúng ta, việc chăm sóc đôi mắt càng trở nên quan trọng hơn để đảm bảo sức khỏe thị giác được duy trì và ngăn chặn những hậu quả xấu có thể xảy ra từ hội chứng thị giác màn hình. Điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro và biện pháp phòng ngừa để bảo vệ đôi mắt của mình và người thân, từ đó giữ cho thị lực được sáng suốt và khỏe mạnh trong thời gian dài.