Nhịp tăng đất phân lô phía Nam rơi vào thời điểm nào?

Hiện sức cầu đất nền phía Nam đã có dấu hiệu lan rộng. Nếu đầu năm 2024, nguồn cầu chủ yếu tập trung ở Tp.HCM, thì hiện nay lan ra một số khu vực tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh. Các nhà đầu tư sau khi quan sát suốt 2-3 năm qua đã nắm được nhịp tăng giảm mỗi khu vực và bắt đầu xuống tiền.

Chia sẻ mới đây, ông Phan Vi, môi giới lâu năm tại Tp.HCM cho hay, cơn sóng đất nền đang có dấu hiệu gia tăng tại thị trường phía Nam bởi sức nén của phân khúc này đến lúc “bung”.

Theo ông Vi, trong quý 1/2024 thị trường đất nền ở trạng thái im ắng do nhà đầu tư quan sát và thăm dò. Bước sang quý 2/2024, thị trường nhà đất sôi động nhẹ do đợt xả lỗ từ quý 1/2024 bắt đầu có giao dịch. Sản phẩm bán ra trong quý 2 vẫn là nguồn hàng giảm giá được rao bán từ quý 3/2023. Vào quý 3/2024 thị trường sẽ chứng kiến tín hiệu tốt hơn, giao dịch sẽ ấm hơn nhiều so với cùng kì năm 2023. Nhịp tăng giá của đất nền có thể rơi vào giai đoạn giữa năm 2025 trở đi.

Cùng quan điểm, ông Trần Khánh Quang, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cho biết, thị trường bất động sản năm 2024 có cơ hội nhưng chưa rõ ràng. Với đất nền vẫn là phân khúc có khả năng sinh lời cao nhưng phải chọn lọc kỹ càng. Đồng thời, phân khúc này hiện cũng không dành cho số đông.

Theo ông Quang, đất nền hiện nay sẽ là cơ hội dành cho 2 đối tượng, đó là nhà đầu tư chuyên nghiệp cùng với người mua ở thực đang sẵn tiền mặt. Những nhà đầu tư tay ngang không nên tham gia, nếu muốn tham gia cần phải có dòng tiền dài hạn, tầm nhìn trong khoảng 3-5 năm. Giai đoạn phục hồi về giá của đất nền sẽ rơi vào giai đoạn 2025-2026.

Ghi nhận cho thấy, hiện tại các tín hiệu thị trường đã bắt đầu quay trở lại, tuy nhiên việc phục hồi chỉ mới diễn ra cục bộ tại một số loại hình và một số khu vực.

Quy định siết phân lô bán nền ở một số khu vực theo Luật kinh doanh bất động sản dự báo sẽ khiến đất nền phân lô trở thành hàng hiếm. Từ đó, những lô đất nền tách thửa đã có sổ hồng giá dự báo sẽ sẽ tăng cao.

Chia sẻ tại tọa đàm về bất động sản, ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.Cần Thơ (CaREA) cho hay, việc cấm phân lô bán nền tại các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III đem lại tác động cực lớn tới cơ cấu phân khúc sản phẩm bất động sản. Thời gian sắp tới, thị trường sẽ có sự phân hóa rõ rệt ở phân khúc đất nền, giá sẽ tăng lên. Các tín hiệu giao dịch ở hiện tại đã minh chứng cho sức hút của phân khúc này.

Vị này cho rằng, rất khó dự đoán chính xác về thời điểm đất phân lô phục hồi giá trở lại so với giai đoạn đầu năm 2022, song các tín hiệu sức cầu gần đây cho thấy việc phục hồi giá là có khả năng.

Thực tế, thời gian qua việc đất nền giảm giá không diễn ra trên toàn bộ thị trường phía Nam. Phần lớn rơi vào phân khúc đất vườn, đất nông nghiệp thuộc các tỉnh lân cận Tp.HCM hoặc trường hợp nhà đầu tư ngộp dòng tiền nên bán giảm giá. Hiện nay, đất nền tỉnh vẫn đang gặp khó thanh khoản, chủ yếu bán hòa vốn hoặc cắt lỗ. Tuy nhiên đất nền thủ phủ các khu công nghiệp, khu du lịch, cận sân bay… giá vẫn tăng nhẹ và có giao dịch. Điều này cho thấy, đà phục hồi về giá lẫn giao dịch của phân khúc đất nền sẽ diễn ra trong thời gian sớm.