Nhờ 1 điểm 'vàng' trong CV, nam ứng viên được nhà tuyển dụng mời về làm Giám đốc, sẵn sàng chiêu mộ với mức lương khủng

Ở tập 11 của chương trình Cơ hội cho ai, khán giả được chứng kiến phần thi vô cùng thú vị giữa ứng viên Nguyễn Phúc Lộc và ứng viên Trần Tuấn Anh.

Khả năng lãnh đạo là do trời sinh hay cần rèn luyện?

Theo đó ứng viên Nguyễn Phúc Lộc - 33 tuổi đến từ TP.HCM tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế quốc dân. Anh có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành kinh doanh bán lẻ theo chuỗi.

Đối đầu với chàng trai này là ứng viên Trần Tuấn Anh - 27 tuổi đến từ Hà Nội, tốt nghiệp ngành Việt Nam học tại Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh có 5 năm kinh nghiệm làm việc đa vị trí, đa cấp bậc trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thời trang, du lịch, nghỉ dưỡng, công nghệ.

2 ứng viên bước vào vòng Đối mặt với chủ đề tranh biện “Theo bạn khả năng lãnh đạo là do trời sinh hay cần rèn luyện?”

Với vấn đề này, ứng viên Tuấn Anh cho rằng năng lực lãnh đạo phụ thuộc vào rèn luyện là đa số. Theo nguyên tắc 80/20, 80% những người lãnh đạo xuất phát từ rèn luyện, 20% từ bẩm sinh, kể cả do bẩm sinh trời cho thì vẫn phải rèn luyện.

Ứng viên Phúc Lộc đồng quan điểm với Tuấn Anh nhưng có cách lập luận khác. Theo Phúc Lộc yếu tố bẩm sinh chỉ là điểm công chứ không phải là điều kiện tiên quyết giúp cho một người có thể sản sinh khả năng lãnh đạo. Một người không có thiên phú nhưng có mong muốn trở thành một người lãnh đạo thì hoàn toàn có thể học tập rèn luyện và trải nghiệm thực chiến. Từ đó tích lũy kinh nghiệm và biến thành những cái kiến thức của cá nhân mình”, chàng trai đến từ TP.HCM khẳng định.

Sau phần trình bày này, Sếp Dũng và Sếp Lan đồng tình với quan điểm với hai ứng viên. Tuy nhiên, Sếp Trí và Sếp Hữu Tiến lại có góp ý cực kỳ chất lượng giúp Phúc Lộc và Tuấn Anh có thêm những kinh nghiệm khi muốn thể hiện quan điểm cá nhân.

Theo Sếp Trí sự khác biệt mấu chốt giữa một nhà quản lý và một nhà lãnh đạo nằm ở tầm nhìn. “Nếu như mà một người sinh ra mà không có cái gọi là bẩm sinh là muốn thay đổi cái gì đấy, có một cái tầm nhìn gì đấy và đứng ra kêu gọi mọi người đi theo thì không bao giờ có thể lãnh đạo được. Vậy nên yếu tố bẩm sinh là quan trọng”, Sếp Trí chia sẻ.

Kết thúc vòng Đối mặt, ứng viên Phúc Lộc phải dừng lại cuộc thi với 2/7 bình chọn, ứng viên Tuấn Anh may mắn bước vào vòng Chinh phục với 5/7 bình chọn từ các sếp.

Ấn tượng 1 điểm ở CV

Cảm nhận được sự phù hợp của ứng viên Tuấn Anh với doanh nghiệp, chưa cần ứng viên trình bày gì ở vòng Chinh phục, Sếp Hữu Tiến ngay lập tức bấm đèn xanh với lời khẳng định “Không có nơi nào khác ngoài tôi có thể làm cho bạn tốt hơn”.

Sếp Lan thừa nhận thích Tuấn Anh ngày từ 30 giây đầu tiên ứng viên này xuất hiện. Ngoài có có ngoài hình lịch lãm rất chuẩn sale, Tuấn Anh đặc biệt gây ấn tượng với Sếp Lan với CV hoàn thành 173% KPI. Không dừng lại ở đó, Tuấn Anh tiếp tục ghi điểm hơn nữa trong mắt các sếp khi chứng minh sự chăm chỉ của bản thân dành cho công việc để hoàn thành mục tiêu sếp giao phó.

Tuy nhiên, điểm yếu của Tuấn Anh là khả năng sử dụng Tiếng Anh đang chỉ ở mức giao tiếp cơ bản. Và theo đánh giá của Sếp Linh đó là một điểm trừ.

Để thuyết phục Sếp Linh, Tuấn Anh bày tỏ: “Giai đoạn này em vẫn đang trong quá trình mà tiếp tục học hỏi nhiều hơn. Em nghĩ là đây nó không phải là một cái điểm yếu mà nó quan trọng là mình nhận biết được cái hạn chế của mình ở đâu.”

Với câu trả lời này ứng viên Tuấn Anh đã nhận liền 3 đèn xanh từ Sếp Lan, Sếp Tiến và Sếp Linh, giành quyền vào vòng Cơ hội cho ai để deal lương trực tiếp với các sếp.

Cuộc “tương tàn” nảy lửa để giành ứng viên

Vòng Cơ hội cho ai bắt đầu với cuộc ‘tương tàn’ nảy lửa giữa Sếp Lan và Sếp Hữu Tiến để giành ứng viên Tuấn Anh.

“Chị Lan tuy có cái trung tâm dạy tiếng Anh nhưng mà anh nghĩ việc học tiếng Anh muốn tốt nhất phải có người thường xuyên ngồi nói chuyện với em để em luyện. Nếu em muốn học tiếng anh dạy và anh sẽ nói với em để em luyện” - Sếp Hữu Tiến khơi mào.

Tỏ ra không hề kém cạnh sếp Lan tự tin đáp trả “Tập đoàn giáo dục Atlantic ấy là có 250 giáo viên và 120 trợ giảng em cần bất kỳ lúc nào là có. Sếp Hữu Tiến ngồi đây thì làm sao mà dạy em được”.

Những màn đối đáp đáp bất phân từ hai vị sếp khiến diễn biến chương trình càng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sếp Hữu Tiến tiếp tục tung chiêu mời gọi ứng viên về làm việc ở một vị trí bất kỳ “Em thích cái gì anh cho cái đó”. Bên cạnh đó Sếp Hữu Tiến còn mở ra cơ hội cho ứng viên Tuấn Anh không chỉ làm việc như một nhân viên công sở mà còn làm những vị trí khác trong showbiz.

Sếp Lan ngay lập tức bày tỏ sự bất đồng với cách Sếp Hữu Tiến thiết kế việc theo người “Chị không đồng quan điểm người quản lý thiết kế việc theo người mà mình phải có công việc sẵn và phải nhặt ứng viên phù hợp. Chị muốn offer cho em vị trí leader tư vấn giáo dục của trung tâm Anh ngữ”

Sếp Linh mong muốn hiểu khả năng của ứng viên trước khi giao trọng trách ở vị trí cao hơn, nên offer Tuấn Anh vị trí Chuyên viên đào tạo về kinh doanh.

Lần lượt các deal của từng sếp đưa ra cho ứng viên vô cùng hấp dẫn, trong đó có deal của Sếp Lan và Sếp Hữu Tiến vượt mức lương kỳ vọng 18.686.686 đồng của Tuấn Anh. Cụ thể, Sếp Linh offer mức lương 15.000.000 đồng cho vị trí Chuyên viên Đào tạo về kinh doanh; Sếp Tiến offer mức lương 18.888.888 đồng cho vị trí Trợ lý giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh và Sếp Lan offer mức lương 20.000.000 đồng cho vị trí Leader tư vấn giáo dục.

Trước tình thế khó lựa chọn chọn của ứng viên Tuấn Anh trước những cơ hội hấp dẫn từ các sếp, Sếp Hiếu đưa ra tư vấn: “Nếu như em muốn an toàn thì offer của chị Lan cho em rất an toàn. Nhưng theo góc nhìn của anh nếu như em muốn from Zero to hero thì nên về với đội của anh Tiến sẽ là một bước đột phá.”

Sếp Hữu Tiến tung chiêu cuối để giành ứng viên “Sắp tới anh sẽ mở một công ty mới để làm dự án với ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Nếu em về với anh trong thời gian 3 tháng em đủ năng lực anh sẵn sàng bổ nhiệm em vào vị trí giám đốc công ty đó”.

Cảm nhận được nguy hiểm từ lời mời béo bở Sếp Hữu Tiến tung ra để chiêu mộ nhân tài, Sếp Lan lập tức bấm nút sử dụng Cơ hội vàng - Golden chance để thương lượng 1:1 với ứng viên. Với đặc quyền này, chỉ khi Sếp Lan thương lượng thất bại với ứng viên Tuấn Anh thì sếp Hữu Tiến mới có được ứng viên này.

Màn ‘giành giật’ của Sếp Lan và Sếp Tiến cam go với nhiều bất ngờ khiến ứng viên thừa nhận “Tất cả định hướng ở trong đầu em hiện tại tan biến sạch. Với cơ hội mà chị Lan dành cho em, em rất là trân trọng và biết ơn bây giờ em phải lý trí hơn rất là nhiều để đưa ra quyết định”.

Kết thúc chương trình ứng viên Tuấn Anh đã chốt deal với sếp Lan và về làm việc tại Tập đoàn giáo dục Atlantic. Sếp Hữu Tiến mặc dù có chút tiếc nuối nhưng đã chúc mừng Tuấn Anh tìm được công việc phù hợp.