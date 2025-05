Nhờ công an tìm chủ tài khoản nhận 101 triệu đồng chuyển nhầm, người phụ nữ nhận lại được toàn bộ số tiền

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 09/4/2025, bà Trần Thị Dung (sinh năm 1980, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng và chuyển nhầm số tiền 101.500.000 đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Năng.

Sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, bà Trần Thị Dung đã nhanh chóng liên hệ với Công an phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để trình báo sự việc và nhờ hỗ trợ. Công an phường An Bình sau đó đã liên hệ và phối hợp với Công an thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, nơi ông Nguyễn Văn Năng cư trú.

Với tinh thần trách nhiệm, ông Nguyễn Văn Năng đã nhanh chóng hợp tác với cơ quan Công an sau khi được thông báo. Đến ngày 15/5/2025, dưới sự chứng kiến của Công an thị trấn Ma Lâm, ông Nguyễn Văn Năng đã hoàn trả toàn bộ số tiền 101.500.000 đồng cho bà Trần Thị Dung.

Ông Nguyễn Văn Năng phối hợp cùng Công an thị trấn Ma Lâm hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho chủ nhân

Thư cảm ơn của bà Trần Thị Dung gửi Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận và đồng chí Nguyễn Hoàng Trung