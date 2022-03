Nhóm cổ phiếu nóng DNP đột ngột đảo chiều: HUT giảm sàn dư bán hàng triệu cổ phiếu

Phiên giao dịch ngày 23/3/2022, giá các cổ phiếu thuộc nhóm DNP đồng loạt lao dốc.

Đáng chú ý, cổ phiếu HUT tăng gần gấp 3 sau 3 tháng, phiên giao dịch hôm nay giảm sàn, mức giảm 9,84% còn 44.900 đồng/cp. Tasco giảm sàn chỉ 1 ngày sau khi có công văn giải trình về vấn đề cổ phiếu Tasco – HUT tăng giá trên thị trường chứng khoán thời gian qua.

Theo công văn giải trình của HUT, diễn biến của thị trường chứng khoán là thị trường thứ cấp và hoạt động theo quy luật thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và các Quý Cơ quan và trên cơ sở các thông tin mà doanh nghiệp đã công bố theo quy định của pháp luật. Tasco luôn tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng và hướng đến hệ thống quản trị minh bạch, hiện đại.

Các mã khác như JVC (CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật) ghi nhận giảm 3,76% xuống 12.800 đồng/cp, mã VC9 (CTCP Xây dựng số 9) giảm 6,22% xuống 21.100 đồng/cp.

Mã DNP (CTCP Nhựa Đồng Nai) giữ nguyên ở mức tham chiếu không thay đổi so với ngày hôm qua là 34.600 đồng/cp.



Riêng cổ phiếu NVT (CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay) cả phiên tăng trần, tăng 6,79% lên 25.150 đồng/cp, như vậy NVT đã có 8 phiên trần liên tiếp, tăng 70% trong chưa đầy 2 tuần. Tuy nhiên đóng cửa NVT giảm nhẹ.

Diễn biến giá cổ phiếu nhóm DNP

Được biết, ngày 16/3/2022, CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã công bố thông tin bổ nhiệm Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân làm Phó Tổng giám đốc công ty. Theo đó, cô là Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại của Ninh Vân Bay.

Hoa hậu Ngọc Hân cũng đang là Giám đốc đối ngoại của Nhựa Đồng Nai theo như phần giới thiệu trên trang cá nhân. Hiện tại với quyết định chính thức được bổ nhiệm làm Phó giám đốc đối ngoại Ninh Vân Bay, người đẹp này đang thuộc đội ngũ lãnh đạo 2 doanh nghiệp đều thuộc hệ sinh thái của doanh nhân Vũ Đình Độ. Bản thân Ngọc Hân cũng chia sẻ cô đang đầu tư vào các mã thuộc nhóm DNP và đầu tư nhiều vào HUT.

CTCP Du lịch Bất động sản Ninh Vân Bay thành lập từ năm 2006. Công ty là doanh nghiệp bất động sản du lịch chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng với việc đưa vào khai thác, vận hành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như Six Senses Ninh Vân Bay, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River. Công ty sở hữu khu đất và bờ biển rộng 250 ha ở những thành phố du lịch lớn ở Việt Nam bao gồm Ninh Bình, Hội An, Nha Trang, Bình Thuận, Sài Gòn và Phú Quốc.

Ví dụ về Six Senses Ninh Vân Bay Nha Trang được biết đến là một trong những khu resort đẹp và có giá đắt đỏ bậc nhất Việt Nam hiện nay, là một trong số rất ít khu resort tại Việt Nam vinh dự nhận nhiều giải thưởng danh giá của thế giới về du lịch. Nhờ đó, đây luôn là địa điểm check-in và nghỉ dưỡng lý tưởng của loạt sao nổi tiếng trong giới showbiz.

https://cafef.vn/nhom-co-phieu-nong-dnp-dot-ngot-dao-chieu-hut-giam-san-rieng-cong-ty-do-hoa-hau-ngoc-han-lam-pho-tong-van-tran-phien-thu-8-20220323130634884.chn