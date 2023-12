Nhóm Dragon Capital tích cực giao dịch, hạ tỷ lệ sở hữu tại Hóa chất Đức Giang xuống dưới 6%

Trong thông báo mới nhất, nhóm quỹ Dragon Capital đã báo cáo bán ra tổng cộng 694.450 cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Cụ thể, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán gần 162 nghìn cổ phiếu, Norges Bank bán gần 15 nghìn cổ phiếu, Vietnam Enterprise Investments Limited bán gần 598 nghìn cổ phiếu; ngược lại KB Vietnam Focus Balanced Fund mua vào 80 nghìn cổ phiếu.

Các giao dịch diễn ra trong phiên 15/12. Sau giao dịch, tổng lượng cổ phần DGC nhóm Dragon Capital nắm giữ giảm từ 22,86 triệu xuống 22,2 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,02% xuống còn 5,836% vốn.

Tạm tính theo giá giá đóng cửa cùng phiên, nhóm quỹ Dragon Capital đã thu về khoảng 65 tỷ đồng sau giao dịch trên.

Đóng cửa phiên 20/12, thị giá DGC đạt 91.600 đồng/cp, giảm nhẹ 5% so với mức đỉnh 15 tháng thiết lập hồi giữa tháng 10, song vẫn tăng 64% so với đầu năm 2023. Vốn hóa đạt gần 34.800 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, riêng trong quý 3/2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.463 tỷ đồng, giảm 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm chậm hơn khiến biên lãi gộp bị co lại còn 34% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 839,8 tỷ đồng, giảm 49% so với quý 3/2022. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi ròng 803 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.360 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.505 tỷ đồng, lần lượt giảm 35% và 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện 83,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.