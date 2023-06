Nhóm giám đốc doanh nghiệp 'bắt tay' mua bán hóa đơn giá trị 500 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, sử dụng vào mục đích hợp thức nguồn gốc hàng hóa mua vào để trốn thuế và giải ngân vốn vay đáo hạn ngân hàng.

Sau khi lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ, từ năm 2019 đến nay, Thân Tiến Huy (SN 1982), là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389 Lạng Sơn, có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn đặc biệt lớn, trên 500 tỷ đồng.

Bị can Thân Tiến Huy (giữa) nghe lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: A.K

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thân Tiến Huy cùng 12 đối tượng là giám đốc và kế toán của 8 doanh nghiệp có liên quan để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.