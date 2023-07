Nhóm máu nào dễ mắc ung thư hơn? – Nghiên cứu khoa học đưa ra kết quả bất ngờ

Nhóm máu nào dễ mắc ung thư hơn?

Năm 2017, một số các nhà khoa học tại Đại học Jiao Tong Thượng Hải đã công bố nghiên cứu trên Tạp chí Public Library of Science One (PLoS One).

Các nhà nghiên cứu bắt đầu tuyển dụng tình nguyện viên vào năm 1986, bao gồm hơn 18.000 nam giới tham gia vào cuộc nghiên cứu và theo dõi các đối tượng trong hơn 20 năm để khám phá mối quan hệ giữa các nhóm máu và sự xuất hiện của các khối u.

Kết quả nghiên cứu như sau:

- Nhóm máu A: Những người nhóm máu A có nguy cơ mắc ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư trực tràng và các loại ung thư đường tiêu hóa khác cao hơn.

- Nhóm máu O: Những người nhóm máu O có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy thấp hơn 17% và 15% so với nhóm máu A.

- Nhóm máu AB: So với những người có nhóm máu khác, nguy cơ mắc ung thư gan là cao nhất, cao hơn 42% so với những người không thuộc nhóm máu AB. Tuy nhiên, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng với người nhóm máu AB giảm lần lượt là 24% và 332%.

- Nhóm máu B: So với các nhóm máu khác, nhóm máu B có nguy cơ mắc bệnh ung thư thấp nhất. Đặc biệt nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư bang quang của nhóm máu B giảm đáng kể.

Nhóm máu có thể thực sự dự đoán một người có bị ung thư hay không? Câu là trả lời là tiêu cực. Pan Zhan – Phó trưởng khoa ung thư của bệnh viện Trung Sơn, trực thuộc Đại học Hạ Môn cho biết, mặc dù nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có mối tương quan giữa nhóm máu và sự xuất hiện của bệnh ung thư nhưng cơ chế cụ thể giữa 2 điều này vẫn chưa được xác định. Cần phải nghiên cứu thêm để chứng minh điều này. Hiện tại, nghiên cứu chỉ có thể đóng vai trò tham khảo và chúng ta cần có thái độ đúng đắn khi tiếp nhận thông tin.

5 cách phòng chống ung thư hiệu quả

Thay vì lo lắng vấn đề nhóm máu không thể thay đổi, tốt hơn hết bạn nên thay đổi một số thói quen hàng ngày. Những thói quen sinh hoạt tốt có tác dụng đáng kể trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư quái ác.

1. Duy trì cân nặng hợp lý

Người bị béo phì có vòng bụng càng lớn đồng nghĩa với việc nguy cơ mắc bệnh ung thư tăng lên, đặc biệt là ung thư vú, ung thư đại trực tràng hay ung thư tuyến tụy. Ngoài ra, một số học giả tin rằng, béo phì dẫn đến tăng nguy cơ ung thư, có thể liên quan đến các chất do tế bào mỡ tiết ra. Vì vậy, có một chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học là một bước quan trọng để tránh xa ung thư.

2. Tránh uống quá nhiều bia rượu

Uống rượu, bia và các thực phẩm chứa cồn quá mức có thể dẫn đến nguy cơ ung thư cao hơn. Uống rượu có liên quan và dẫn đến ung thư miệng, vú, gan hoặc thực quản và một số bệnh nguy hiểm khác. Uống càng nhiều thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Do đó, cần hạn chế tối đa các loại đồ uống có cồn để phòng ngừa ung thư và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

3. Tránh hóa chất độc hại từ công nghiệp và môi trường

Nhiều thành phần hóa học là chất gây ung thư, có thể làm hỏng ADN trong tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư. Mặc dù khó tránh khỏi việc tiếp xúc với các chất độc hại này, nhưng chúng ta có thể chú ý hơn đến các vật dụng thường dùng có chứa các chất gây ung thư, chất độc hại để hạn chế sử dụng.

4. Cải thiện chất lượng chất ngủ

Khoa học cho thấy chất lượng giấc ngủ có thể quan trọng như chế độ ăn uống và tập thể dục để có sức khỏe tối đa. Ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, làm giảm năng suất làm việc.

Ngủ không đủ giấc theo thời gian hoặc không có giấc ngủ phục hồi chất lượng sẽ làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Nó thúc đẩy tình trạng tăng cân và làm tăng hành vi bất thường của tế bào, tất cả đều có liên quan đến ung thư. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ và tạo một giấc ngủ ngon, bạn cần phải tạo không gian yên tĩnh và tối, nhiệt độ mát mẻ.

5. Tránh tia cực tím từ ánh sáng mặt trời

Ánh nắng mặt trời đôi khi mang lại cho bạn làn da sáng đẹp, nhưng dưới bề mặt, tia UV gây tổn thương da có thể dẫn đến ung thư.

Bạn có thể bị bỏng da chỉ trong 15 phút, nên hãy thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài. Chọn một sản phẩm phổ rộng với SPF từ 30 trở lên. Thoa lại bất cứ khi nào bạn đổ mồ hôi hoặc bơi lội. Bên cạnh đó, khi ra nắng, bạn hãy đội mũ rộng vành và đeo kính râm.