Nhóm ngành nào được dự báo có tăng trưởng lợi nhuận vượt trội trong năm 2025?

Chia sẻ tại Hội thảo VPBankS Talk 4 “Vững vàng vượt sóng gió” do Chứng khoán VPBank tổ chức, các chuyên gia VPBankS nhận định tăng trưởng lợi nhuận sẽ là yếu tố thúc đẩy dòng tiền tiếp tục tham gia vào thị trường. Bức tranh lợi nhuận năm 2025 vẫn tiếp tục được dự báo khả quan với tốc độ tăng trưởng có thể đạt 25-30% khi xu hướng hồi phục của kinh tế vẫn là động lực giúp các nhóm ngành tăng trưởng.

Bàn riêng về cơ hội đầu tư, ông Đào Hồng Dương - Giám đốc phân tích ngành và cổ phiếu Chứng khoán VPBank (VPBankS) đưa ra 8 nhóm ngành có triển vọng tích cực trong năm 2025.

Thứ nhất, ngân hàng được dự phóng tăng trưởng LNST 17,7% trong năm 2025. Tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số của ngành ngân hàng dựa trên giả định GDP năm 2025 đạt 6,5%, tăng trưởng tín dụng đạt 15,03% với nhu cầu từ khách hàng cá nhân quay trở lại, tích cực giải ngân đầu tư công và động lực tín dụng tăng trưởng tốt hơn từ khối khách hàng FDI, tương ứng với tỷ lệ tín dụng/GDP là 146%. Bên cạnh đó, áp lực NIM giảm diễn ra do xu hướng điều hành chính sách tiền tệ yêu cầu giảm lãi cho vay, áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng, nhu cầu tín dụng bán lẻ còn yếu và chi phí huy động đã chạm đáy.

Thứ hai, chứng khoán được đánh giá tích cực nhờ tăng trưởng quy mô đang tạo nền tảng cho bứt phá lợi nhuận, trong đó lợi nhuận dịch vụ tăng vọt. Margin toàn thị trường đạt 232.000 tỷ đồng, tăng 20% so với thời kỳ Covid và là mức cao kỷ lục tạo động lực cho lợi nhuận ngành. Chuyên gia không thấy rủi ro từ margin khi thị trường vẫn đang ở giai đoạn tăng trưởng. Nếu VN-Index 1.300 - 1.350 điểm, margin 232.000 tỷ đồng thì tỷ lệ margin/vốn hóa thị trường thì chỉ dao động 3,2%, tạo lợi nhuận vững chắc cho ngành. Thêm vào đó, tốc độ tăng trưởng về tổng tài sản các CTCK được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu và các đợt tăng vốn khác.

Thứ ba, bất động sản KCN có tiềm năng tăng trưởng nhờ “chìa khóa” từ nguồn cung. Khi nhu cầu luôn có, nguồn cung xuất hiện sẽ thúc đẩy thị trường. Thêm vào đó, dòng vốn FDI tiếp tục tích cực cùng xu hướng chuyển dịch dòng vốn FDI từ Trung Quốc +1 đang ngày càng rõ ràng; nguồn cung mới được tháo gỡ pháp lý sau thời gian dài bị hạn chế. Lợi nhuận toàn ngành được dự báo tăng 30,4% so với cùng kỳ.

Thứ tư, bất động sản dân cư được kỳ vọng năm 2025 sẽ có sự khởi sắc rõ nét hơn nhờ môi trường lãi suất thấp khuyến khích người mua nhà, nguồn cung ở TP HCM dần sôi động trở lại với một số dự án mà bán mới của Khang Điền (KDH) và Đất Xanh (DXG) và nhà nước thí điểm một số phương án tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, về áp lực đáo hạn nợ trái phiếu, có 25.000 tỷ đồng cho quý IV/2024 và 106.000 tỷ đồng cho năm 2025. Tuy nhiên, theo dõi 10 cổ phiếu tiêu biểu niêm yết thì áp lực đáo hạn lại rất nhỏ, lần lượt là 5.5000 tỷ đồng và 13.000 tỷ đồng, chiếm hơn 12% toàn ngành. Do đó, chuyên gia cho rằng không quá lo ngại với áp lực nợ cho nhóm doanh nghiệp niêm yết. Lợi nhuận toàn ngành được dự báo tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Thứ năm, ngành thép được kỳ vọng lợi nhuận toàn ngành tăng trưởng mạnh 44% so với cùng kỳ nhờ hai yếu tố là thị trường xây dựng trong nước có thể hưởng lợi từ chính sách bảo hộ thương mại của các quốc gia và biên lợi nhuận ngành thép đang được phục hồi do giá thép tăng trở lại.

Thứ sáu, ngành bán lẻ được dự báo tăng trưởng lợi nhuận đạt 15,5% so với cùng kỳ nhờ quay trở lại chu kỳ tăng trưởng ổn định sau giai đoạn tái cấu trúc. Theo đó, ngành bán lẻ trong năm 2025 sẽ được định hình bởi 4 xu hướngchính: mô hình bán lẻ hiện đại tương đối tích cực, ngành ICT qua giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ, mảng bán lẻ vàng trang sức có biên lợi nhuận trở lại, chuỗi bán lẻ dược phẩm tăng tích cực.

Thứ bảy, ngành dầu khí dù đối diện thách thức từ thị trường quốc tế nhưng lạc quan với động lực nội tại nên nhà đầu tư có thể tìm cơ hội đầu tư theo tính chu kỳ. Theo các dự báo, cung - cầu chịu áp lực giảm tương đối mạnh. Dự báo giá dầu 74-80 USD cho dầu brent, giá có thể chịu áp lực giảm. Các dự án đầu tư thượng nguồn dầu khí được tập trung đẩy mạnh đầu tư. Lợi nhuận toàn ngành được dự báo tăng 21,4% so với cùng kỳ.

Thứ tám, cảng biển về mặt xu hướng giá, giá tàu, giá cước vẫn neo ở mức cao, gấp rưỡi so với trước khi xảy ra căng thẳng Biển Đỏ. Lượng container ở Việt Nam tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng lên. Thay đổi liên minh các hãng tàu từ tháng 2/2025 có thể tạo cơ hội cho cảng nước sâu. Lợi nhuận toàn ngành được dự báo tăng 10,6% so với cùng kỳ.