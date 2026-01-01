Nhóm ngành nào được dự báo có tăng trưởng lợi nhuận vượt trội trong quý 4/2025?

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã có những dự phóng về bức tranh kết quả kinh doanh quý 4/2025.

Cụ thể, với ngành Ngân hàng , VCBS duy trì quan điểm tích cực với kỳ vọng tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao và có định hướng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất – kinh doanh, hạ tầng và tiêu dùng nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Chất lượng tài sản được kỳ vọng cải thiện dần. Lợi nhuận ngành được thúc đẩy nhờ biên lãi thuần NIM cải thiện; thu nhập ngoài lãi gia tăng tỷ trọng đóng góp; chi phí hoạt động được tối ưu hóa nhờ hoạt động chuyển đổi số.

Tuy nhiên, VCBS vẫn lưu ý về việc các ngân hàng vẫn đối mặt với một số rủi ro, bao gồm biến động kinh tế vĩ mô toàn cầu, áp lực cạnh tranh gia tăng và yêu cầu ngày càng cao về vốn, quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Cũng được đánh giá khả quan, VCBS cho rằng doanh số nhóm bán lẻ - tiêu dùng có thể ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý cuối năm nhờ nhu cầu tiêu dùng cao điểm cuối năm, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp chịu áp lực khi các doanh nghiệp đồng loạt triển khai nhiều chương trình khuyến mại nhằm kích cầu. Sang năm 2026, MWG và MSN – hai doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ Việt Nam – được kỳ vọng duy trì tăng trưởng hai chữ số, nhờ xu hướng tăng thu nhập của người tiêu dùng và các yêu cầu ngày càng chặt chẽ về truy xuất, xác minh nguồn gốc hàng hóa, tạo lợi thế cho các doanh nghiệp có quy mô và hệ thống phân phối lớn.

Tại nhóm ngành BĐS KCN - Cao su , quý 4 vừa qua ghi nhận tín hiệu đàm phán lại các hợp đồng MOU quy mô trung bình và lớn từ khối doanh nghiệp FDI. Song song đó, nhóm doanh nghiệp cao su được kỳ vọng sẽ ghi nhận dòng tiền đền bù đất chuyển đổi và thanh lý cây cao su khi hàng loạt dự án hạ tầng, KCN bước vào giai đoạn khởi công.

Với nhóm đầu tư công, VCBS dự báo giá trị giải ngân năm 2026 vẫn duy trì ở mức cao do đầu tư công đóng vai trò là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2026. Trong khi đó, tại nhóm xây dựng dân dụng , nguồn việc tăng trưởng tích cực thông qua việc đẩy nhanh triển khai dự án từ các chủ đầu tư trong chu kỳ mới, đồng thời khả năng thu hồi công nợ gia tăng giúp giảm bớt áp lực trích lập dự phòng.

KQKD quý 4 của các doanh nghiệp dầu khí thì cho thấy bức tranh phục hồi rõ nét của toàn ngành dầu khí, lan tỏa đồng đều từ thượng nguồn đến trung và hạ nguồn. Lợi nhuận ngành được ước tính tăng trưởng so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ ba động lực chính. Thứ nhất, nhiều dự án dầu khí quy mô lớn bước vào giai đoạn triển khai thực chất, nổi bật là dự án Lô B – Ô Môn, dự kiến tạo nguồn công việc và đóng góp tăng trưởng đáng kể cho các doanh nghiệp thượng nguồn, đặc biệt là PVS. Thứ 2, mảng khoan duy trì triển vọng tích cực khi giàn PVD VIII chính thức vận hành từ cuối tháng 8, cùng với việc khai thác ổn định 4 giàn khoan thuê, qua đó thúc đẩy tăng trưởng KQKD của PVD. Thứ 3, dù giá dầu giảm mạnh so với cùng kỳ, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm trung – hạ nguồn vẫn tăng, giúp duy trì mặt bằng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận cho các doanh nghiệp như GAS, PLX và BSR.

VCBS cũng kỳ vọng KQKD quý 4 của ngành điện tích cực nhờ sản lượng tăng trưởng nhẹ, nhóm nhiệt điện được phân bổ Qc tích cực hơn cùng kỳ năm trước, nhóm thủy điện hưởng lợi nhờ tình hình thủy văn thuận lợi. Bên cạnh đó, các dự án mới đặc biệt thuộc lĩnh vực NLTT đã bắt đầu được triển khai dựa trên khung pháp lý mới cũng đem đến triển vọng tươi sáng cho các doanh nghiệp điện.

Mặt khác, năm 2026 được nhận định là năm khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới của ngành thép Việt Nam, dẫn dắt bởi thị trường nội địa. Mặc dù xuất khẩu gặp khó khăn do rào cản thương mại (CBAM, AD) và áp lực từ Trung Quốc vẫn hiện hữu, nhưng các chính sách bảo hộ của Chính phủ và sự phục hồi của bất động sản sẽ là bệ đỡ vững chắc. Theo VCBS, doanh nghiệp có quy mô lớn, tự chủ chuỗi giá trị và tập trung vào nội địa (như HPG) sẽ có triển vọng vượt trội hơn nhóm tôn mạ thuần thương mại/xuất khẩu. VCBS kỳ vọng Bộ Công Thương sẽ sớm áp Thuế CBPG đối với HRC khổ rộng trong quý 1/2026, giúp mặt bằng giá thép ổn định và có xu hướng tăng, giảm áp lực cạnh tranh từ phân khúc "hàng giá rẻ", giúp các doanh nghiệp thép Việt Nam gia tăng thị phần nội địa.

Trong khi đó, VCBS cho rằng KQKD của nhóm chứng khoán dự kiến chững lại sau một quý bùng nổ với sự sụt giảm về thanh khoản và đà tăng tập trung ở một số nhóm cổ phiếu. Nhóm CTCK vừa và nhỏ duy trì danh mục đầu tư cổ phiếu lớn khó có thể ghi nhận lợi nhuận bứt phá với các nhịp điều chỉnh của chỉ số VN-Index. Trong khi đó, nhóm dẫn đầu tập trung cho vay margin kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng svck do dư nợ margin dự báo duy trì ở mức cao, cùng với danh mục đầu tư phù hợp với hoạt động phát hành chứng quyền kỳ vọng mang tới lợi nhuận ổn định.

Với nhóm bất động sản nhà ở, VCBS đánh giá nguồn cung trong năm 2026 được dự báo sẽ gia tăng đáng kể thông qua. Việc tái định hình hành lang pháp lý năm 2025 khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp, khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và huy động trái phiếu được cải thiện.