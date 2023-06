Nhóm ngành nào trên thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền?

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, thị trường chứng khoán đã có những tín hiệu khởi sắc hơn trong khoảng 1 tháng qua. Tại Talkshow Phố Tài chính trên VTV8, ông Ngô Thế Hiển, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã có những chia sẻ quan điểm về xu hướng thị trường chứng khoán cũng như cơ hội đầu tư vào lúc này.

BTV Mùi Khánh Ly: T hị trường đã phục hồi khá sau một thời gian đi ngang, cùng với đó là thanh khoản tăng mạnh, ông đánh giá như thế nào về điều này?

Ông Ngô Thế Hiển, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

Trong giai đoạn vừa qua, trong khi các các cổ phiếu vốn hóa lớn, bluechip có những cái diễn biến giằng co và trái chiều lẫn nhau, thì nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ xuất hiện nhiều mã có đà tăng giá mạnh và điều này khiến giao dịch trên thị trường sôi động hơn. Thanh khoản thị trường cũng có cải thiện với giá trị giao dịch bình quân tháng 5 khoảng 15.000 tỷ đồng, trong khi tháng trước khoảng 12.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng đã có sự gia tăng mạnh mẽ hơn trong tháng 5, số lượng tài khoản mở mới trong tháng 5 đã tăng đột biến. Bước sang tháng 6, diễn biến của thị trường chung đang khá tích cực và điều này thu hút rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm, quay trở lại với thị trường chứng khoán.

Vậy đâu là những nhóm ngành đã và đang phục hồi mạnh mẽ nhất trong những tuần qua?

Hai nhóm ngành chính của thị trường là bất động sản và ngân hàng, trong tháng 5 mức độ tăng giá không mạnh. Bởi dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân nội ưa thích nhóm cổ phiếu mang tính chất vốn hóa nhỏ và vừa. Có nhiều mã ngành đã tăng giá nhưng là có tính chất đón đầu nhiều hơn là dựa vào những diễn biến thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ như ngành chứng khoán, chúng ta đều nhận thấy là trong quý I, kết quả cũng chưa được tích cực trong bối cảnh khó khăn chung. Tuy nhiên, khi lãi suất giảm thì dòng tiền nhiều khả năng sẽ quay trở lại thị trường chứng khoán và qua diễn biến của thanh khoản dần tăng trong tháng 5 và tháng 6 này, nhà đầu tư đã có những đánh giá tích cực hơn về triển vọng của nhóm ngành chứng khoán. Chính vì thế, nhóm ngành chứng khoán với rất nhiều mã đã có mức tăng trưởng khá tốt. Bên cạnh đó, một số ngành như công nghệ thông tin, dược, thiết bị y tế cũng có sự tăng giá bởi vì có sự tăng trưởng về mặt lợi nhuận trong quý I. Còn nhóm ngành vật liệu và xây dựng vốn được hỗ trợ bởi thông tin tích cực từ quá trình thúc đẩy giải ngân đầu tư công của Chính phủ trong 5 tháng.

T heo ông, nhóm ngành nào sẽ có sự tăng trưởng tiếp theo?

Giai đoạn qua chúng ta thấy là dòng tiền có sự luân chuyển nhanh hơn giữa các nhóm ngành. Từ khi chuyển chu kỳ thanh toán từ T+3 sang T+2, vòng quay sẽ cao hơn so với trước. Còn về xu hướng của dòng tiền trong thời gian tới, tôi cho rằng sau thời gian dòng tiền chủ yếu tập trung vào những mã cổ phiếu có thị giá thấp thì dòng tiền sẽ dần dịch chuyển dần sang các nhóm có tỷ giá cao hơn và có nền tảng cơ bản nhiều hơn. Thậm chí đến tháng 6 này, chúng ta bắt đầu có nhiều thông tin về kết quả kinh doanh trong quý II của các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng sẽ có thêm bức tranh về hoạt động của từng nhóm ngành để từ đó họ sẽ có sự phân bổ lại dòng tiền giữa các nhóm ngành, và các mã tôi nghĩ sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhìn về kinh tế vĩ mô thì hiện có đang thuận lợi thúc đẩy thị trường kéo dài đà phục hồi trong thời gian tới?

Nhìn lại các con số vĩ mô của tháng 5, chúng ta nhận thấy sự cải thiện của nền kinh tế cũng chưa nhiều lắm so với tháng 4, hầu hết các con số quan trọng như là sản xuất công nghiệp, chế biến chế tạo, cũng chưa thực sự là phục hồi. Hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu trong tháng 5 vẫn có hoạt động suy giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này nó phản ánh nhu cầu từ bên ngoài đang bị sụt giảm. Trong khi đó chỉ có một số các tín hiệu tương đối tích cực như vốn đăng ký FDI cũng như giải ngân của FDI so với cùng kỳ đà giảm đã chậm hơn, tức là đã có cải thiện hơn một chút. Hay lạm phát cũng ở mức khá thấp tạo dư địa cho Ngân hàng Nhà nước có thể hạ thêm lãi suất, tăng cường giải ngân tín dụng. Giải ngân tín dụng sau 5 tháng đầu năm chỉ ở mức thấp khoảng hơn 3%, thấp so với cùng kỳ năm ngoái là hơn 7%, điều này phản ánh một thực tế, đó là khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế hiện tại ở mức khó khăn. Với những dấu hiệu như vậy, cho thấy hoạt động của các doanh nghiệp sẽ cần chờ báo cáo của quý II, có thể có cải thiện, nhưng mức độ cải thiện cũng không được nhiều như kỳ vọng. Tôi nghĩ, mọi hoạt động sẽ khởi sắc hơn bắt đầu từ quý III trở đi khi các nền kinh tế trên thế giới cải thiện hơn, cũng như các chính sách của Chính phủ trong suốt thời gian vừa rồi từ từ ngấm dần vào nền kinh tế.

Vậy ông dự báo thì thị trường sẽ diễn biến ra sao trong thời gian tới?

Thông thường thị trường chứng khoán vận hành dựa trên nhiều những sự kỳ vọng của nhà đầu tư, tức là sẽ đi trước so với sự thực tế. Ở thời điểm hiện tại vận động của thị trường chứng khoán khá tích cực, tuy nhiên thị trường cũng đang gặp các vùng cản, ở gần vùng đỉnh cũ và chúng tôi kỳ vọng nếu các chỉ báo kinh tế vĩ mô tích cực thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng thị trường bước vào một chu kỳ tăng điểm mạnh mẽ hơn sau đấy.

Về nhóm ngành trong giai đoạn tới, chúng tôi đánh giá một số các nhóm ngành vẫn sẽ thu hút được nhà đầu tư, bao gồm nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, thứ hai là nhóm cổ phiếu của ngành chứng khoán. Ngoài ra, các cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu mang tính chất cơ bản tốt chưa có nhịp tăng trong giai đoạn vừa rồi. Bởi vì nhà đầu tư vẫn còn khá e ngại, hầu hết lượng trái phiếu đến hạn sẽ rơi vào trong quý III này vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9, nếu các doanh nghiệp đàm phán được với trái chủ kéo dài hoặc giãn nợ trái phiếu…thì tôi cho rằng ngành bất động sản cũng sẽ thu hút được dòng tiền của các nhà đầu tư. Ngoài ra một số các ngành như công nghệ thông tin hay nhiệt điện thì cũng có thể thu hút được dòng tiền trong thời gian tới.