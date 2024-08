Nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục giảm sở hữu tại Hoa Sen Group

Thời gian gần đây, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital liên tục bán ra cổ phiếu HSG của Hoa Sen Group. Ảnh minh họa

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa có báo cáo về giao dịch cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn hoa Sen (Hoa Sen Group).

Cụ thể, quỹ ngoại này đã bán tổng cộng 3 triệu cổ phiếu HSG trong phiên 21/8, qua đó, hạ sở hữu từ 44,26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,1849%) xuống còn 41,26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,6979%).

Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu; quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 1 triệu cổ phiếu; quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 500.000 cổ phiếu; quỹ Norges Bank bán ra 500.000 cổ phiếu.

Thời gian gần đây, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital liên tục bán ra cổ phiếu HSG, qua đó, giảm dần tỷ lệ sở hữu tại Hoa Sen Group.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III niên độ tài chính 2023 - 2024 (từ 1/4/2024 đến 30/6/2024), HSG mang về doanh thu 10.840 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 273 tỷ đồng, gấp gần 20 lần.

Luỹ kế 9 tháng niên độ tài chính 2023-2024, doanh thu thuần của HSG tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 29.163 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 696 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 410 tỷ đồng.

Trong niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024), Hoa Sen Group đặt kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Trong đó, kịch bản 1 với sản lượng tiêu thụ 1.625 nghìn tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1.730 nghìn tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm niên độ tài chính 2023 - 2024, Hoa Sen Group đã hoàn thành 174% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng và hoàn thành 139,2% so với kế hoạch lãi 500 tỷ đồng.

PV