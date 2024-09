Nhóm quỹ ngoại nâng sở hữu tại Đất Xanh lên hơn 11%

Nhóm quỹ ngoại do Dragon Capital quản lý vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc giao dịch thành công cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh.

Cụ thể, ngày 13/9/2024, nhóm quỹ này đã mua vào tổng cộng 2,35 triệu cổ phiếu DXG của Đất Xanh thông qua các quỹ thành viên: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (1 triệu cổ phiếu); KB Vietnam Focus Balanced Fund (100.000 cổ phiếu); Norges Bank (300.000 cổ phiếu); Saigon Investments Limited (500.000 cổ phiếu); Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (150.000 cổ phiếu) và Vietnam Enterprise Investments Limited (300.000 cổ phiếu).

Sau giao dịch này, Dragon Capital nâng sở hữu tại Đất Xanh từ 10,75% (77,5 triệu cổ phiếu) lên hơn 11% (79,8 triệu cổ phiếu).

Dragon Capital mua vào cổ phiếu DXG trong bối cảnh mã này đang có dấu hiệu hồi phục ở vùng giá hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, tăng 25% so với thời điểm đầu tháng 8/2024.

Trong một diễn biến khác, mới đây Đất Xanh công bố nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

Theo đó, căn cứ vào tình hình sử dụng vốn thực tế, lãnh đạo Tập đoàn Đất Xanh điều chỉnh tăng giá trị góp vốn vào công ty con thêm 201 tỷ đồng và giảm tương ứng phần dự kiến dành cho vốn lưu động của Công ty.

Cụ thể, Đất Xanh ưu tiên góp 1.559 tỷ đồng vào Bất động sản Hà An, tăng hơn so với mức 1.358 tỷ đồng trước đó. Trong đó, 802 tỷ đồng được "rót" vào Hội An Invest để thanh toán gốc, lãi trái phiếu; góp 757 tỷ đồng vào Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng để thanh toán gốc, lãi nợ vay tổ chức tín dụng. Dự kiến giải ngân từ quý IV/2024 đến hết năm 2026 (thời hạn cũ đến hết năm 2025). Tỷ lệ sở hữu tại công ty con vẫn sẽ giữ nguyên 99,99% vốn điều lệ.

Gần 243 tỷ đồng còn lại để thanh toán các nghĩa vụ, chi phí phải trả trong thời gian từ quý IV/2024 đến hết năm 2025; bao gồm lần lượt dành 221 tỷ đồng thanh toán nợ trái phiếu mã DXGH2125002 phát hành ngày 31/12/2021; 21.7 tỷ đồng sẽ thanh toán cho CTCP FPT (MCK: FPT, sàn HoSE) theo hợp đồng từ năm 2021.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến như phương án trên, Đất Xanh sẽ thực hiện phân bổ vốn lần lượt theo mức độ ưu tiên như đã đề cập. HĐQT có thể quyết định điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào nhu cầu của mục đích nào đến trước.

Với nguồn vốn thiếu hụt, Đất Xanh sẽ cân đối bổ sung các nguồn khác như sử dụng vốn tự có, vốn trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và tổ chức/cá nhân khác.