Nhộn nhịp thi công dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh đạt 8 tỷ USD. Trong đó, 15 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 5,76 tỷ USD; 13 dự án được điều chỉnh vốn, với tổng số vốn đăng ký tăng thêm hơn 2 tỷ USD.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 246 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 19 tỷ USD.

Dòng vốn FDI vào Thái Nguyên tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, sản xuất linh kiện, bảng mạch và công nghiệp chế biến, chế tạo...

Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với khoảng 8 tỷ USD trong 6 tháng.

Trước đó, theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm (tính đến hết 31/5) tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ USD. Trong đó, Thái Nguyên dẫn đầu cả nước với khoảng 7,63 tỷ USD vốn FDI, tiếp sau là TPHCM và các tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ; nhiều tuyến giao thông liên kết vùng kết nối với Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc được đầu tư, mở rộng.

Đặc biệt, hoạt động “Trà sáng cùng doanh nhân” được tổ chức định kỳ hằng tháng để lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn về các nhóm vấn đề. Thậm chí, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết ngay, hoặc có lộ trình giải quyết.

Bên cạnh đó, tỉnh ban hành cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%”, nhằm cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách nhanh nhất.

Cùng với kết quả thu hút FDI, hoạt động thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký 17.410 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn 1.754 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 24 dự án với tổng số vốn tăng thêm 1.491 tỷ đồng.