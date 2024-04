Nhu cầu hạt nhựa toàn cầu tăng cao, cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt bứt phá

Nhu cầu hạt nhựa tăng cao, gia tăng lợi thế xuất khẩu

Dự báo của ICIS cho thấy nhu cầu hạt nhựa toàn cầu dự kiến sẽ tăng khoảng 4,4%/năm trong giai đoạn 2023-2025. Nhu cầu hạt nhựa toàn cầu phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu. Trong giai đoạn tới, sự tăng trưởng nhu cầu hạt nhựa sẽ phụ thuộc lớn vào tăng trưởng đến từ thị trường Trung Quốc, ngoài ra là các nước châu Á đang phát triển khác. Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ hạt nhựa lớn nhất thế giới và là động lực chính của thị trường hạt nhựa toàn cầu. Các quốc gia đang phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, nhu cầu hạt nhựa có thể sẽ vẫn tiếp tục tăng.

Tại Việt Nam, An Thành Bicsol là một trong những nhà cung cấp hạt nhựa hàng đầu đang có sản phẩm xuất khẩu tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty có trụ sở tại KCN An Phát Complex (Hải Dương) và văn phòng đại diện tại nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Singapore. An Thành Bicsol thành lập năm 2017, là thành viên nòng cốt của của Tập đoàn An Phát Holdings với mạng lưới kinh doanh trải rộng khắp đất nước với hơn 2.500 khách hàng, đối tác trong và ngoài nước cùng sản lượng trung bình 35.000 tấn/tháng.

Trước nhu cầu hạt nhựa ngày càng tăng của các quốc gia trên toàn cầu, An Thành Bicsol có lợi thế để mở rộng dự địa tăng trưởng. Công ty cung cấp hạt nhựa, hạt phụ gia, hóa chất, nguyên phụ liệu ngành nhựa, cung cấp cho khách hàng là nhà sản xuất sản phẩm nhựa trên thế giới những nguyên liệu phù hợp nhất với chất lượng cao.

Trong cơ cấu đóng góp doanh thu của An Thành Bicsol có 47% từ hạt nhựa PE, 33% từ hạt nhựa PP, 13% PVC, 6% PET còn lại PS và ABS đóng góp 3%.

An Thành Bicsol hiện chủ yếu xuất khẩu vào thị trường Đông Nam Á (37%), thị trường Nam Á và Trung Đông đứng thứ hai chiếm 32% tổng sản lượng, thứ ba là vào thị trường EU (12%), Bắc Nam Mỹ (10%), châu Phi (5%) và Trung Quốc (3%).

Nối dài đà tăng trưởng

Công ty ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, sản lượng hạt nhựa bán ra tăng từ 2.000 tấn/tháng năm 2017 lên 13.000 tấn/tháng năm 2020. Đà tăng trưởng nối tiếp trong các năm tiếp theo với năm 2021 tăng trưởng hơn 46%, năm 2023 tăng trưởng 84,2%. An Thành Bicsol đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100.000 tấn/tháng, tương ứng tăng trưởng gấp 50 lần so với ngày mới thành lập Công ty.

Sản lượng hạt nhựa bán ra của An Thành Bicsol tăng trưởng liên tục trong chưa đầy một thập kỷ. Ảnh: An Thành Bicsol

Với gần 200 cán bộ, nhân viên kinh nghiệm, không ngừng sáng tạo, đổi mới, An Thành Bicsol đang phấn đấu từng bước trở thành một trong những công ty phân phối hạt nhựa nguyên sinh, hạt nguyên liệu hàng đầu Việt Nam và toàn thế giới.

Năm 2023, Công ty cho biết đây là năm có cả thành công và thách thức với nhiều trở ngại mới phải vượt qua nhưng đã đạt được những cột mốc quan trọng, tiếp tục là doanh nghiệp cung cấp hạt nhựa uy tín, chinh phục khách hàng tại các thị trường khó tính. Để có được điều này là do An Thành Bicsol tận dụng được chuỗi cung ứng khép kín từ Tập đoàn An Phát Holdings với hệ thống logistics, nhà kho, văn phòng đại diện trên toàn cầu. Hiện Công ty đang không ngừng mở rộng khách hàng, thị trường, đa dạng hóa sản phẩm.

An Thành Bicsol nằm trong hệ thống công ty thành viên của An Phát Holdings, Tập đoàn có 20 năm kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm nhựa với hệ thống nhà máy được trang bị hiện đại. Đây là lợi thế lớn giúp An Thành Bicsol tăng tốc phát triển và vươn xa. Công ty hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của khách hàng để có thể cung cấp sản phẩm phù hợp nhất. Cùng với các thương hiệu đóng gói riêng Bicsol và các văn phòng trên toàn cầu, hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp, đà tăng trưởng của An Thành Bicsol được kỳ vọng tiếp tục nối dài.