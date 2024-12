Nhu cầu tìm kiếm bất động sản giá 5-10 tỷ đồng tại TP.HCM cao gần gấp đôi Hà Nội

Đơn vị này cho biết, về nhu cầu tìm kiếm tại 2 thị trường trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM, người tìm kiếm tập trung vào các sản phẩm có giá trung bình lần lượt từ 2-3 tỷ đồng/căn và từ 3-5 tỷ đồng/căn. Ở cả 2 phân khúc giá này, nhu cầu tìm kiếm tại Hà Nội đều có phần vượt trội hơn so với tại TP.HCM.

Riêng với các sản phẩm có giá trị cao hơn từ 5-10 tỷ đồng, nhu cầu tìm kiếm tại TP.HCM lại cao gần gấp đôi tại Hà Nội. Hay tại phân khúc giá 1-3 tỷ đồng, TP.HCM cũng có mức độ tìm kiếm áp đảo hơn.

Trong khi đó, ở các thị trường tỉnh và vệ tinh khác, nhu cầu tìm kiếm tập trung chính vào sản phẩm có giá trị từ 1-2 tỷ đồng, tiếp theo là khoảng giá từ 2-3 tỷ đồng, 3-5 tỷ đồng.

Ngoài ra, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét trong hành vi tìm kiếm loại hình bất động sản ở 2 thị trường là Hà Nội và TP.HCM.

Theo đó, nếu tại TP.HCM, nhà riêng là loại hình được quan tâm nhất, thì tại Hà Nội nhu cầu lại nghiêng về căn hộ chung cư. Ngược lại, ở thị trường các tỉnh, đất bán mới là loại hình được tìm kiếm nhiều nhất.

Ngược lại, ở thị trường cho thuê, nhu cầu tìm kiếm lại khá đồng nhất tại các thị trường. Theo đó, lượt tìm kiếm căn hộ cho thuê, nhà trọ, phòng trọ, và nhà riêng cho thuê đều là những loại hình được quan tâm nhất.

Riêng tại thị trường bất động sản Hà Nội, quận Nam Từ Liêm, đặc biệt là Tây Mỗ được tìm kiếm nhiều nhất với loại hình bất động sản bán, trong khi đó, nhu cầu tìm thuê lại tập trung nhiều nhất ở quận Cầu Giấy, cụ thể là phường Trung Hòa. Các địa bàn khác lọt top tìm kiếm nhiều nhất có thể kể tới: Trung Hòa, Cầu Giấy; Dương Xá, Gia Lâm; Hoàng Liệt, Hoàng Mai; Mễ Trì, Nam Từ Liêm; Dương Nội, Hà Đông…

Còn thị trường bất động sản TP.HCM, địa bàn quận 2, tiêu biểu là phường An Phú dẫn đầu về lượt tìm kiếm bất động sản bán trong tháng 11. Đặc biệt, đây cũng đồng thời là địa bàn dẫn đầu về nhu cầu tìm thuê bất động sản tại TP.HCM. Một số địa bàn "nóng" khác có thể kể đến: Phú Hữu, quận 9; Thảo Điền, quận 2; quận 7, quận 9…

Về tình hình nguồn cung, Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản của các đơn vị đều cho thấy nguồn cung trong năm 2023 giảm khá mạnh so với các năm trước đó, thậm chí thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Lượng dự án mới ra mắt thị trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong hai quý đầu năm 2024, nguồn cung dự án mới cũng vẫn nhỏ giọt dù từ tháng 3/2024 có thêm một số dự án mới ra mắt. Tính từ đầu năm đến hết quý 2, thị trường cũng chỉ có một vài dự án mới có sản phẩm cung ứng ra thị trường.

Tuy nhiên, từ quý 3/2024 nguồn cung dự án mới trên toàn thị trường trở nên khởi sắc hơn.

Như tại Hà Nội, ghi nhận khoảng gần chục dự án có sản phẩm mở bán mới (gồm cả dự án cũ và mới). Có thể kể đến như là Lumi Hanoi, Lumiere EverGreen, Imperia Sola Park, The Ninety Complex, QMS Top Tower, Grand Sunlake, The Wisteria, Vinhomes Cổ Loa...

Còn tại TP.HCM, cuối năm thị trường trở nên dồi dào nguồn cung hơn với những dự án như Eaton Park, The Opus One, The Global City, Fiato Uptown, Lavida Plus, CC5 Mizuki Park, Khải Hoàn Prime, MT Eastmark City, King Crown Infinity...