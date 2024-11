Nhu cầu tìm mua bất động sản đang tăng mạnh

Ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn (thành viên Tập đoàn PropertyGuru) cho biết, nhu cầu tìm mua bất động sản tại Việt Nam đang tăng mạnh.

Cụ thể, trong tháng 10/2024, nhu cầu tìm mua bất động sản tại Việt Nam tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nguồn cung cũng tăng 13%. Con số này thể hiện thị trường bất động sản đã phục hồi và thị hiếu của người mua dần thay đổi.

Ông Dương cho rằng, người mua không chỉ quan tâm đến giá cả, vị trí mà còn chú trọng danh tiếng, tiềm lực tài chính và khả năng triển khai dự án của các chủ đầu tư. Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru là cơ hội để người mua có nhiều thông tin hơn về những sản phẩm chất lượng của các chủ đầu tư uy tín.

Theo đó, những dự án mẫu mực của các chủ đầu tư không chỉ là minh chứng cho sự phát triển của ngành bất động sản Việt Nam mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ với phát triển bền vững. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và giá trị, các dự án đã thực sự tạo nên dấu ấn riêng biệt.

Ngoài ra, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho hay, đối tượng tiềm năng tìm mua bất động sản trong thời gian tới là các gia đình trẻ, đặc biệt là những cặp đôi vợ chồng son. Nửa cuối năm 2024, 73% những người đã kết hôn nhưng chưa có con dự định mua nhà trong 1 năm tới.

“Trong khi người độc thân ưu tiên không gian làm việc khi lựa chọn bất động sản thì những người đã lập gia đình quan tâm nhất đến tiện ích về trường học và trung tâm, cửa hàng mua sắm. Xu hướng tìm mua bất động sản thứ cấp đang tăng lên so do nguồn cung sơ cấp thấp trong khi giá mở bán các dự án sơ cấp neo cao”, ông Dương nói.

Tương tự, dữ liệu nghiên cứu thị trường từ chuyên trang Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, nhu cầu mua đất nền trên cả nước ghi nhận đà hồi phục mạnh. Cụ thể, tháng 10/2024, lượt tìm kiếm đất nền tăng 14% so với tháng trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Ăn theo nhu cầu mua tăng, lượng tin rao bán đất nền cũng tăng 12% theo tháng và 19% so với cùng kỳ.

Batdongsan.com.vn cho rằng, tháng 10 là lần đầu tiên sau thời gian dài thị trường đất nền TPHCM diễn biến sôi động hơn Hà Nội. Lượt tìm mua đất nền ở TPHCM tăng 16%, tin rao bán tăng 22% so với tháng trước, trong khi con số này tại Hà Nội lần lượt là 14% và 23%.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với phân khúc đất nền ở các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu có lượt tìm mua tăng 20%, Long An tăng 14%, Đồng Nai tăng 5% và Bình Dương tăng 9%...

Báo cáo mới đây về phân khúc đất nền của DKRA Group cũng cho thấy, giao dịch loại hình này đã tăng 2,8 lần so với cùng kỳ 2023, tập trung ở nhóm sản phẩm thổ cư tách thửa, đất nền dự án hoàn thiện hạ tầng , pháp lý, giá dưới 50 triệu đồng/m2 tại TPHCM và dưới 22 triệu đồng/m2 với các tỉnh phụ cận.