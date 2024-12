Nhu thuật Brazil hút loạt người nổi tiếng Louis Nguyen, TK Nguyen, Kathy Uyên

Đều đặn mỗi tuần, Kathy Uyên đến phòng tập tại Thảo Điền, TP Thủ Đức, cùng tập bộ môn jiu-jitsu với huấn luyện viên Felipe Negochadle. Bộ môn mới mẻ tại Việt Nam nhưng đầy hấp dẫn với nữ diễn viên. Sau mỗi giờ tập được cá nhân hóa cho riêng mình, Kathy Uyên bộc lộ tập jiu-jitsu như một cách để giảm căng thẳng, xây dựng sức mạnh thể chất và phát triển sự rõ ràng trong tâm trí.

Trước đó, bộ môn từng nở rộ ở nhiều quốc gia, hút các biểu tượng đa lĩnh vực như Mark Zuckerberg – Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Meta, Ivanka Trump – con gái Donald Trump, siêu mẫu Gisele Bündchen, James Lambert - Chủ tịch điều hành Maison. Nhờ vậy, jiu-jitsu dần lan tỏa như một xu hướng thể dục vượt biên giới.

James Lambert_Chủ tịch điều hành Maison. Ảnh: NVCC

Hành trình nhà vô địch MMA đưa jiu-jitsu đến Việt Nam

Felipe Negochadle đạt nhiều thành tích nổi bật với jiu-jitsu. Anh giành chức vô địch Nam Brazil, Top 3 vô địch quốc gia Brazil, Top 3 Nam Mỹ, vô địch Giải mở ADCC. Tại Việt Nam, anh từng vô địch Lion Championship vào tháng 12/2023.

Gắn bó với nhu thuật từ ấu thơ nhưng đến năm 18 tuổi, võ sĩ mới coi đây là bộ môn sẽ theo đuổi cả cuộc đời. Từ một chàng trai nổi loạn, thiếu kỷ luật và định hướng, anh "lột xác", biết tôn trọng, kỷ luật và sự tự tin. "Tôi xem jiu-jitsu không chỉ là một môn thể thao mà còn là triết lý, một lối sống luôn hướng dẫn và củng cố tôi mỗi ngày", anh nói.

Felipe Negochadle nhận huy chương năm 2022.Ảnh: NVCC

Khi đến Việt Nam thi đấu và sinh sống, anh nhìn thấy tiềm năng của thị trường này. Đất nước dần phát triển, người dân nơi đây ngày càng quan tâm đến sức khỏe, thể hình, võ thuật và phát triển bản thân. "Đây là cơ hội để mọi người biết đến tiềm năng của jiu-jitsu – môn võ có thể giúp họ thay đổi cuộc đời", anh nói về lý do bắt đầu.

Một lý do khác khiến anh tin rằng nên khai phá thị trường Việt, đến từ sức hút của nhu thuật với cộng đồng, đặc biệt nhóm cao cấp. Felipe từng có học viên là các triệu phú, lãnh đạo đầu ngành... Điểm chung của họ là luôn kỷ luật, kiên cường, tự cải thiện liên tục - những giá trị cốt lõi của jiu-jitsu. Họ tìm đến bộ môn này để đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp thông qua việc nâng cao cả sức mạnh tinh thần lẫn thể chất.

Felipe Negochadle trong một trận đấu. Ảnh: NVCC

Nơi jiu-jitsu cá nhân hóa cho từng học viên

"Tôi hào hứng khi mang jiu-jitsu đến Việt Nam", nhà vô địch Lion MMA nói. Anh cho biết hiện huấn luyện bộ môn này tại Primal Performance Lab với giáo trình hóa cho từng cá nhân, ưu tiên xây dựng môi trường tối ưu cho nữ giới.

Sự khác biệt của chương trình tại Primal Performance Lab là phù hợp những người nổi tiếng, chú trọng mục tiêu cụ thể và lịch trình bận rộn. Với vai trò huấn luyện trực tiếp, Felipe tập trung vào việc hiểu rõ mong muốn của học viên, từ nâng cao thể lực, cải thiện sự rõ ràng về tư duy hay quản lý căng thẳng. Dựa vào đó, các bài huấn luyện sẽ được thiết kế, tùy chỉnh để đạt kết quả cao nhất.

Anh còn kết hợp tinh thần rèn luyện và chánh niệm, giúp khách hàng phát triển khả năng phục hồi và kiểm soát cảm xúc, tăng thể chất lẫn tinh thần, trong khi vẫn hỗ trợ những nhu cầu cá nhân và nghề nghiệp của họ. Nhờ kinh nghiệm MMA, anh định hình phong cách dạy theo hướng tập trung vào tính linh hoạt, chiến lược và sự kiên cường tâm lý. Anh nhấn mạnh vào việc áp dụng thực tiễn các kỹ thuật, dạy cho học viên biết cách sử dụng thời gian, áp lực và kiểm soát, những yếu tố quan trọng trong các tình huống thực tế. Anh cũng truyền đạt tính kỷ luật và sự kiên cường cần thiết trong MMA, giúp họ xây dựng sự tự tin và khả năng đối mặt với những thử thách cả trên thảm lẫn ngoài đời.

Điểm đặc biệt, Primal Performance Lab là một trong những không gian hiếm hoi tạo ra một môi trường không gây áp lực với nữ giới, thúc đẩy họ hòa nhập và khuyến khích nhiều người tham gia vào võ thuật. Nhiều phụ nữ có thể cảm thấy do dự khi bước vào một không gian do nam giới thống trị, vì vậy việc cung cấp một bầu không khí hỗ trợ và thân thiện, nơi họ cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có động lực để học hỏi và phát triển là rất cần thiết. "Tại Primal Performance Lab, tôi tìm thấy một mái nhà phù hợp hoàn hảo với triết lý của mình"

TK Nguyen CEO Gam Esports.Ảnh: NVCC

Thời gian tới, bên cạnh kế hoạch bảo vệ ngôi vô địch Lion Championship, Felipe đặt mục tiêu mở rộng thêm mô hình trên, giúp phát triển bộ môn nhu thuật Brazil. Qua đó, anh kỳ vọng môn võ dễ tiếp cận hơn và tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ, từ người mới bắt đầu đến vận động viên đỉnh cao.