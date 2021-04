Nhựa An Phát Xanh (AAA) dự kiến doanh thu, lợi nhuận quý I tăng mạnh

Theo kết quả kinh doanh quý I vừa được HĐQT thông qua, doanh thu AAA dự kiến tăng 45,04% và lợi nhuận tăng 41,27% so với cùng kỳ năm ngoái.

AAA cho biết kết thúc quý I/2021, doanh thu ghi nhận đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 45,04% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng 708 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý I/2021 đạt 89 tỷ đồng, tăng 41,27% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng 26 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh quý II/2021, HĐQT Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 120 tỷ đồng, tăng lần lượt 138,05% và 162,16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phiếu AAA tăng trưởng mạnh mẽ từ đầu năm đến nay. Cụ thể, cổ phiếu AAA hiện tăng hơn 20% so với thị giá hồi đầu năm ngày 4/1/2021 (14.550 đồng/cổ phiếu).

Năm 2021, Công ty chứng khoán SBSI dự báo doanh thu của AAA đạt 8.895 tỷ đồng tăng 19,7%; lợi nhuận sau thuế của AAA đạt 621 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với năm 2020. Trong đó điểm rơi lợi nhuận đến từ ba mảng: bất động sản khu công nghiệp (KCN), mảng bao bì và tỷ trọng sản phẩm tự hủy sinh học tiếp tục tăng lên.

Cụ thể, mảng bất động sản tăng trở lại nhờ vào doanh thu diện tích còn lại của KCN An Phát Complex và dự án mới KCN An Phát 1 bắt đầu khai thác thương mại từ cuối năm 2021. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất bao bì tiếp tục tăng nhờ vào việc tối ưu năng suất thiết bị và đóng góp từ bao Jumbo của Công ty Nhựa bao bì An Vinh.

Công ty Chứng khoán SSI cũng vừa có báo cáo đánh giá tích cực liên quan đến AAA. Theo SSI, AAA có triển vọng tăng trưởng tích cực ở cả mảng bao bì và bất động sản khu công nghiệp. Trong đó khu công nghiệp dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất trong năm nay, với lợi nhuận gộp ước đạt 205 tỷ đồng (tăng 118% so với cùng kỳ) trong năm 2021.

AAA dự kiến sẽ cho thuê 10% còn lại tại KCN An Phát Complex trong năm 2021. Ngoài ra, KCN An Phát 1 đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm 2021 và sẽ tạo ra khoảng 200 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay.

Mặt khác, SSI ước tính sản lượng bao bì nhựa có thể tăng 9,2% so với cùng kỳ, đạt 112 nghìn tấn. Sản lượng bao bì thông thường có thể tăng với tốc độ ổn định hơn là 3% cùng với sự phục hồi của nhu cầu trên toàn thế giới. Sản lượng tiêu thụ bao bì công nghiệp dự kiến cũng sẽ tăng hơn gấp đôi lên 9 nghìn tấn từ 3,5 nghìn tấn trong năm 2020, do sự đóng góp của công ty con An Vinh trong cả năm 2021.

Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận của bao bì màng mỏng cũng có thể cải thiện do nguồn lợi nhuận lớn hơn từ các sản phẩm tự hủy, dự kiến sẽ chiếm tỷ trọng 20% tổng sản lượng tiêu thụ bao bì trong năm 2021, so với mức 10% trong năm 2020.

Ngày 4/5 tới đây, AAA sẽ tổ chức phiên đấu giá 75 triệu cổ phiếu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Với giá khởi điểm 14.000 đồng/cp, doanh nghiệp dự thu tối thiểu 1.050 tỷ đồng.