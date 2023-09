Nhựa Bình Minh bị phạt nặng về thuế

Công ty CP Nhựa Bình Minh (Nhựa Bình Minh - mã chứng khoán BMP) vừa công bố thông tin bất thường lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, việc bị Tổng Cục thuế xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả.



Cụ thể Nhựa Bình Minh đã bị cơ quan thuế kết luận là có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định; Khai sai không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Sản phẩm của Nhựa Bình Minh

Ngoài ra, công ty còn có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần. Vì vậy, Nhựa Bình Minh bị áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế với tổng số tiền hơn 8,66 tỉ đồng. Cơ quan thuế yêu cầu ông Chaowalit Treejak là Tổng Giám đốc, đại diện cho Nhựa Bình Minh nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Vừa qua, Nhựa Bình Minh cũng đã có báo cáo giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 tăng cao so cùng kỳ. Theo đó, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu 2.797 tỉ đồng, giảm 4% so với nửa đầu năm ngoái nhưng do chi phí vốn giảm, nên công ty báo lãi ròng 575,4 tỉ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước.

Đến ngày 30-6, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.526 tỉ đồng, tăng gần 500 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm gần 60% tài sản, tương đương 2.052 tỉ đồng. Hàng tồn kho ở mức 449 tỉ đồng, giảm 22%. Là công ty nợ vay chỉ 55 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.756 tỉ đồng, vốn điều lệ là 818 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 733 tỉ đồng. Với lý do này, giá cổ phiếu BMP đạt khá cao.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22-9, giá cổ phiếu BMP giảm sâu 2.400 đồng/cổ phiếu, còn 88.500 đồng/cổ phiếu.

Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp trong nước, vốn đã được cổ đông lớn nắm quyền chi phối với tỉ lệ nắm giữ 55% vốn điều lệ là The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd - thành viên của Tập đoàn SCG đến từ Thái Lan. Doanh nghiệp đến từ Thái Lan này trở thành cổ đông lớn của Nhựa Bình Minh từ đầu tháng 3-2012 sau khi chi ra khoảng 243 tỉ đồng, sở hữu 16,72% vốn điều lệ. Sau đó, tiếp tục nâng ti lệ sở hữu, trong đó có việc chi ra khoảng 2.300 tỉ đồng để mua lại 21,13 triệu cổ phiếu từ SCIC trong đợt đấu giá vào năm 2018, với giá trúng bình quân bằng giá khởi điểm 96.500 đồng/cổ phiếu.