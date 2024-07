Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi cao nhất 4 quý, nắm giữ gần 1.800 tỷ đồng tiền gửi

CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt 1.153 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 12% xuống 506 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42,8% lên 43,8% trong quý này.

Các chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều được tiết giảm so với cùng kỳ, Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2024 giảm nhẹ 5% tại mức 280 tỷ đồng. Dù vậy, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 4 quý vừa qua.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.156 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 18% xuống còn 470 tỷ đồng.

Với kế hoạch doanh thu cả năm đạt 5.540 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.030 tỷ đồng, Nhựa Bình Minh mới đạt lần lượt 39% và 46% kế hoạch đề ra sau nửa đầu năm.

Tính tới 30/6/2024, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đã giảm 170 tỷ so với đầu năm xuống 3.085 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho cuối kỳ đạt 441 tỷ đồng, tang 21% so với đầu năm. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm gần 57% tài sản, tương đương 1.752 tỷ đồng, giảm 259 tỷ đồng so với đầu năm.

Về phía nợ, doanh nghiệp này cũng chỉ có vỏn vẹn 55 tỷ đồng nợ vay tài chính với toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 2.650 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 629 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Về mức cổ tức 2024, Nhựa Bình Minh dự kiến sẽ giành tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế năm 2024 để chia cổ tức. Trên thực tế, nhiều năm trở lại đây, doanh nghiệp này đều "dốc" gần như toàn bộ lợi nhuận đạt được trong năm để chi trả cổ tức bằng tiền.

Giữa tháng 6 vừa qua, công ty đã thực hiện trả cổ tức tiền mặt năm 2023 tỷ lệ 61%, tức 1 cổ phiếu nhận 6.100 đồng. Trước đó, Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 tỷ lệ 65% (6.500 đồng/cp) vào cuối năm ngoái. Tổng tỷ lệ chi trả lên tới 126% (1 cổ phiếu nhận 12.600 đồng).

Trên thị trường, cổ phiếu BMP đang trong xu hướng giảm về quanh 96.400 đồng/cp, mức thấp nhất trong gần 8 tháng qua, kể từ tháng 12/2023.