Nhức nhối buôn lậu vàng

Từ sau vụ vận chuyển 51 kg vàng bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ vào tháng 10-2020, đến nay tình trạng chuyển vàng qua biên giới tại An Giang vẫn chưa hoàn toàn bị vô hiệu hóa.



Vàng liên tiếp bị thẩm lậu

Mới nhất, khoảng 19 giờ ngày 25-7, Công an tỉnh An Giang với 2 tổ công tác trên bộ lẫn đường thủy mật phục tại sông Bình Di (đoạn qua thị trấn Long Bình, huyện An Phú).

Phát hiện chiếc xuồng máy đang chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam, các lực lượng lập tức áp sát. Qua kiểm tra, xuồng này chở theo bao màu trắng, bên trong đựng nhiều kim loại nghi vàng, tổng trọng lượng khoảng 19 kg.

Đến khuya 30-7, qua mở rộng điều tra và thi hành 8 lệnh khám xét các địa điểm, thêm 14 kg kim loại màu vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản liên quan bị phát hiện. Công an đã tiếp nhận đầu thú và ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp 5 nghi phạm.

Hiện trường vụ vận chuyển 19 kg nghi vàng trên sông Bình Di

Năm 2020, người dân An Giang lần đầu biết tới vụ buôn vàng lên đến hàng chục kg. Đó là vào trưa 30-10-2020, công an khi tuần tra khu vực thuộc phường Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), phát hiện chiếc tắc ráng chạy từ hướng Campuchia về chở theo 51 kg vàng 9999.

Dù biết vận chuyển vàng trái phép qua biên giới là phạm pháp và khi bị bắt có thể nhận án phạt tù nặng nhưng vì hám lợi, các đối tượng buôn lậu vẫn liều lĩnh, bất chấp.

Qua truy xét, thêm 36 kg vàng, hơn 1,27 triệu USD, trên 1,7 tỉ đồng và nhiều chứng cứ liên quan hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng bị phát hiện.

Công an xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều hành đường dây này.

Đầu tháng 5-2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ Huỳnh Thị Nguyên vận chuyển trái phép 5 kg vàng miếng và hơn 1 triệu riel (tiền Campuchia) từ Campuchia về Việt Nam.

Cũng trong năm đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên kiểm tra, phát hiện một ô tô tải cất giấu hơn 2,8 kg vàng trang sức các loại. Tại cửa khẩu Vĩnh Xương, lực lượng chức năng cũng phát hiện hơn 2,2 kg vàng trang sức trên một xe máy...



Công an khám xét nhiều nơi liên quan vụ buôn lậu 19 kg nghi vàng

Bí mật đường vận chuyển

Theo một điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, các đối tượng buôn lậu tiền, vàng đều có những thủ đoạn riêng và rất tinh vi.

Trong vụ bắt giữ gần 51 kg vàng, lực lượng chức năng xác định nhiều chủ tiệm vàng ở An Giang, TP HCM cùng những đối tượng buôn vàng ở Campuchia đã thông qua đường dây của Mười Tường để vận chuyển tiền, vàng qua lại dễ dàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định Mười Tường điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng về Việt Nam.

Để việc vận chuyển qua lại biên giới trót lọt, Mười Tường thuê và phân công đàn em làm những nhiệm vụ khác nhau. Một nhóm phụ trách liên hệ trực tiếp với các chủ tiệm vàng để nhận USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.

Nhóm khác kiểm đếm USD rồi cùng đồng phạm vận chuyển ngoại tệ này sang Campuchia, nhận vàng đưa về nhà của Tường để giao lại cho các tiệm vàng. Một nhóm khác được phân công cảnh giới đường đi. Những mắt xích trên liên hệ chặt chẽ và hoạt động tinh vi cho đến khi bị bắt.

Bà “trùm” Mười Tường bị xét xử và nhận mức án 8 năm tù vào năm 2022

Riêng vụ vận chuyển 19 kg kim loại nghi vàng, nghi phạm đã lợi dụng địa hình và công việc hằng ngày hòng qua mắt lực lượng chức năng. Theo đó, người này có một vườn xoài và sống cạnh bến sông Bình Di, làm nghề chở hàng thuê trên sông.



"Công việc chở hàng thuê cũng chính là cơ hội để vận chuyển vàng miếng từ Campuchia về giao cho một số tiệm vàng ở An Giang gia công thành trang sức. Vàng trang sức sau đó được đưa trở lại Campuchia và nhóm vận chuyển nhận vài trăm ngàn đồng mỗi chuyến" - cán bộ điều tra nói và cho biết thêm cách thức vận chuyển vàng như thế rất khác với đường dây vận chuyển vàng của Mười Tường. Đó cũng chính là thách thức mới cho lực lượng chức năng.