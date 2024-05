Những ai nói 'doanh số Xforce bị thổi phồng, Stargazer giảm giá sẽ đe doạ Xpander' thì cần nhìn kết quả này!

Theo báo cáo doanh số bán hàng của VAMA và TC Motor tháng 4/2024, Mitsubishi có tháng thứ 2 liên tiếp có 2 mẫu xe góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường ô tô. Cụ thể, Xpander đứng ở vị trí số 1 với doanh số 1.263 xe và Xforce đứng vị trí số 6 với doanh số 806 xe. Doanh số cộng dồn của hai mẫu xe này đạt 2.069 xe, chiếm 82,4% doanh số của Mitsubishi Việt Nam.

Xpander thống trị phân khúc MPV

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Mitsubishi Xpander đã có tới 3 tháng đứng ở vị trí số 1 doanh số toàn thị trường ô tô, và luôn ổn định vị trí số 1 trong phân khúc MPV với doanh số lũy kế 4.771 xe. Sự thống trị của Xpander ở phân khúc MPV được ví như Mazda CX-5 ở phân khúc SUV hạng C hay Ford Ranger ở phân khúc bán tải.

Mitsubishi Xpander luôn ổn định vị trí số 1 trong phân khúc MPV.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Mitsubishi Xpander đã giảm 13,7% do nền kinh tế chung suy thoái, sức mua của thị trường ô tô giảm mạnh. Tuy nhiên, doanh số lũy kế của Xpander vẫn gấp 2,74 lần doanh số của đối thủ gần kề nhất Suzuki XL7 (1.737 xe).

Tháng vừa rồi, Innova Cross bất ngờ xuất hiện ở vị trí 7 trong top 10 xe bán chạy nhất, với doanh số 802 xe. Thế nhưng, sức mua của Innova Cross không ổn định, khi doanh số lũy kế 4 tháng đầu năm mới đạt 1.074 xe, chưa đủ để đe dọa Mitsubishi Xpander.

Cặp đôi Toyota Veloz Cross và Avanza Premio đã mất dần sức bật, không còn xuất hiện trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất suốt 4 tháng đầu năm nay. Trung bình mỗi tháng Toyota chỉ bán 519 xe Veloz Cross và Avanza Premio. Trong khi đó, những mẫu xe như Suzuki Ertiga Hybrid, Honda BR-V và Kia Carens khó tạo đột biến, doanh số cầm chừng.

Xpander có lần thứ 3 trong 4 tháng đầu 2024 đứng đỉnh bảng doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam.

Hyundai Stargazer vừa được công bố giá bán mới từ 489 triệu đồng và bổ sung phiên bản X (559-599 triệu đồng), tức thấp hơn giá bán của Xpander (560-658 triệu đồng). Dù vậy, Stargazer rất khó để bứt phá chiếm được ngôi vương phân khúc của Xpander. Bằng chứng là đã có nhiều lần Stargazer được giảm giá sâu tại đại lý, giá khởi điểm thấp nhất còn 454 triệu đồng, nhưng doanh số chưa bao giờ vượt qua mốc 700.

Với doanh số lũy kế 4.771 xe, Mitsubishi Xpander được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh ngôi vị số 1 thị trường ô tô của cả năm 2024. Năm ngoái, Xpander là mẫu xe bán chạy nhất, thành công lật đổ sự thống trị của Toyota Vios suốt nhiều năm.

Trong tháng 5, khách hàng mua Xpander phiên bản MT và AT được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương 56-60 triệu đồng, cùng quà tặng camera lùi (bản MT) và 1 năm bảo hiểm vật chất (bản AT). Riêng phiên bản AT Premium được tặng phiếu nhiên liệu 25 triệu đồng và camera toàn cảnh trị giá 20 triệu đồng.

Nhân tố "X" tiếp theo của Mitsubishi Việt Nam

Xforce được ví như hình ảnh phản chiếu của Xpander giai đoạn 2018 - 2019, khi vừa ra mắt đã trở thành hiện tượng, lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Tháng 3/2024, Mitsubishi Xforce đạt mức tiêu thụ 1.334 xe, đứng thứ 3 toàn thị trường. Một số cho rằng, sức hút của Xforce bị thổi phồng, doanh số tháng 3 cao vì dồn đơn đặt cọc sớm của khách hàng từ gần 2 năm trước. Bước sang tháng 4, Mitsubishi Xforce chứng minh sức hút của mẫu xe này có thật với doanh số 806 xe, bỏ xa đối thủ Hyundai Creta (506 xe), Kia Seltos (473 xe) hay Honda HR-V (248 xe).

Xforce được ví như hình ảnh phản chiếu của Xpander giai đoạn 2018 - 2019.

Là mẫu xe được thiết kế dành riêng cho thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, Mitsubishi Xforce sở hữu nhiều điểm nổi bật, giúp mẫu xe này nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khách hàng.

Cụ thể, Xforce sở hữu thiết kế kiểu tương lai, không khác biệt nhiều so với bản concept, đồng thời vẫn linh hoạt, phù hợp vận hành trên nhiều kiểu địa hình với góc tiếp cận 21 độ, góc thoát 30,5 độ, khoảng sáng gầm 222 mm lớn nhất phân khúc. Nội thất trang bị nhiều tiện nghi, tính năng hiện đại như chế độ hiển thị đa thông tin (độ nghiêng, phanh tay điện tử, loa Dynamic Sound Yamaha Premium, điều hoà tự động 2 vùng, cốp điện với tính năng mở rảnh tay...

Hãng xe Nhật cũng quan tâm tới mảng an toàn của Xforce khi đưa lên những tính năng hỗ trợ lái ADAS như cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước hay đèn chiếu xa thông minh… Hệ thống truyền động của Xforce được tối ưu cho việc vận hành địa hình với 4 chế độ lái, cùng tính năng hỗ trợ kiểm soát lực phanh khi vào cua (AYC) - trang bị duy nhất trong phân khúc.

Giá Xforce được công bố ban đầu là từ 620 triệu đồng. Trước thời điểm bàn giao xe, vào cuối tháng 2/2024, Xforce được điều chỉnh giá niêm yết còn từ 599 triệu đồng, thấp nhất phân khúc. Sau khi Xforce có giá mới, một số đối thủ cũng đặt mức giá khởi điểm 599 triệu đồng để cạnh tranh như Creta hay Seltos.

Để duy trì sức hút, trong tháng 5, Mitsubishi áp dụng nhiều ưu đãi cho Xforce, bao gồm tặng 1 mô hình Xforce (tất cả phiên bản) và 1 năm (hoặc 20.000 km) bảo dưỡng miễn phí cho phiên bản GLX và Exceed.